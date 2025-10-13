だれもが憧れる、「すっきりとした暮らし」。でも「ミニマルな暮らしはただ我慢することではない」とミニマリストのNozomiさんは語ります。Nozomiさんは、買うものと買わないものの基準を明確にさせて、我慢せずに暮らしを充実させているのだそう。実際にどういうルールを設けてお金を使っているのか、詳しく聞いてみました。

私にとっていちばん大きな価値があるのは「時間」です。

【写真】「多機能アイテム」で賢くものを減らす

掃除機がけはルンバ、皿洗いは食洗機、洗濯はドラム式洗濯乾燥機に任せるようになり、家事にかかる時間はぐっと減りました。

東京都の調査（※1）では日本の女性は平均で1日3時間30分を家事に費やしているそうですが、私は32分ほど。つまり1日3時間ほどの余裕が生まれています。浮いた時間で子どもと遊んだり、自分の仕事や趣味に向き合うことができています。家電は“消費”ではなく、“時間を生むための投資”だと思っています。

※1 東京都生活文化局実施『令和5年度男性の家事・育児参画状況実態調査』より

自分を成長させてくれる「本」

興味をもった本は迷わず買うと決めています。「読みたい」と思った瞬間に手に取ることで、学びの熱量を逃さず吸収できると思うからです。

本は一冊1000円〜2000円代でも、そこで得られる知識や視点は何十倍にもなって返ってくると感じています。とくに自分が学び始めたことに関するテーマや仕事に直結するテーマは、自分自身の考え方を磨く大切な投資。図書館も活用しますが、手元に残して繰り返し読みたい本はKindleで購入しています。

ものではなく、体験にお金を使うことも大切にしています。とくに家族旅行は、子どもたちの記憶に残る宝物。遠出でなくても、近場の自然や温泉、季節のイベントなど、日常から少し離れるだけで豊かな時間になります。

ものはいつか手放す日が来ますが、体験は心にずっと残り続ける。旅行や体験にお金を使うことは、家族のつながりを深めるいちばんの投資だと感じています。

ものが減る「多機能アイテム」

「家にあるものを減らせるもの」はよく吟味した上で買うことが多いです。たとえば最近購入したのが、機器を3つを一度に充電できるケーブル。結果的にケーブルを減らすことができ、配線周りがすっきり。

ものを買うのに「これを買うことで家にあるものを減らせるか」という視点をもつと、必要なものだけを家に迎え入れることができ、本当に価値のあるものだけが残ります。

「買わない」と「買う」を分ける基準

ミニマルな暮らしはただ我慢することではありません。

私の場合、「時間を生むもの」「未来の自分に返ってくるもの」「思い出になる体験」「もちものを減らせるもの」…。この4つに当てはまるものは買うようにしています。

自分の基準があることで、余計なものを手放しながらも豊かさを感じられる暮らしが続けられると感じています。