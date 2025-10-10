ヤクルト・池山隆寛１軍新監督（５９）が１０日、東京都内で就任会見を行った。グレートのスーツに身を包んだ池山監督は凜（りん）とした表情で冒頭に「１軍監督に就任いたしましたと」とあいさつ。「緊張とむちゃくちゃうれしい気持ちでいっぱいです」と心境を明かした。オファーを受け決断は「即決でした」と即答していた。窮地に陥ったツバメ軍団の再建を託されたのはレジェンドだった。現役時代は、強打を誇る遊撃手とし