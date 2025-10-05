ロッテは5日、吉井理人監督（60）から4日までに辞任の申し出があり、受理したと発表した。後任人事に関しては決まり次第発表するという。ロッテはきょう5日のソフトバンク戦（ZOZOマリン）が今季最終戦で、試合後のセレモニーでは、吉井監督自らファンにあいさつすることになりそうだ。吉井監督は井口資仁前監督の電撃辞任を受け、22年オフに就任。1年目の23年2位、24年が3位と2年連続でCSに進出したが、3年目の今季は5月4日に