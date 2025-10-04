社民党の福島瑞穂党首（69）が4日、自民党新総裁に高市早苗氏（64）が選出されたことを受け、国会内で会見した。 【写真】かつては高市早苗氏、小池百合子氏らと“猛虎愛”を語り合った仲なのに… 福島氏は「自民党の初の女性総裁です。しかし、高市さんは選択的夫婦別姓に反対など、男女平等の立場に立ってきておりません。ですから、自民党初の女性総裁ですが全くうれしくありません。極めて残念です」と語気を強め「女性