ロジクールは、フラグシップモデル「MXシリーズ」より、ワイヤレスマウス「MX MASTER 4」を2025年10月30日（木）に発売します。カラーはグラファイトとペイルグレーの2色。実売価格は2万1890円（税込）。 「MX MASTER 4」（グラファイト） 記事のポイント 新たに搭載した「触覚フィードバック センスパネル」は、押すだけでショートカットリングが呼び出せる新機能「Actions Ring」に対応。カーソルを合わせるだけで複雑