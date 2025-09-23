2025年9月22日、紅星新聞によると、黒竜江省で開かれたマラソン大会で優勝した際に泣きながら勤務体系の不満を訴えて話題を集めた看護師が謝罪声明を発表した。ことの発端は、8月31日にハルビン市で開催されたマラソン大会の女子の部で優勝した福建医科大学付属第一医院の看護師、張水華（ジャン・シュイホア）さんが、レース後のインタビューで涙ながらに、多忙な勤務のために大会参加がままならない窮状を訴えたことだった。張さ