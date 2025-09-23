デリバリー配達員のレクター氏が、自身の動画「フラットレートがオワコンで閑散期の気配？例年より稼ぎやすい材料も」を公開し、話題を呼んでいる。レクター氏は、横浜市で稼働している実体験をもとに「最近導入されたフラットレートが、ついにオワコン化したなっていう、そういうような数字になっておりまして」と、報酬の大幅な減少について語った。 動画ではフラットレート報酬（時間に