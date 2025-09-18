バーニーズ ニューヨーク銀座本店が、9月19日にリニューアルオープンします。コンセプトは「記憶と創造」。創業以来のレガシーを大切にしながら、空間・編集・体験を刷新し、洗練された大人のための“GINZA WONDERLAND”を掲げるリモデルです。今回の更新では、NYダウンタウンのカルチャーを想起させる新エリアが複層的に立ち上がります。エントランスには、旬のブランドやアーティストの企画を展開するポップアップ「UNION SQUARE