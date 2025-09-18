バーニーズ ニューヨーク銀座本店がリニューアル。キーワードは「記憶と創造」、大人の“GINZA WONDERLAND”へ
バーニーズ ニューヨーク銀座本店が、9月19日にリニューアルオープンします。コンセプトは「記憶と創造」。創業以来のレガシーを大切にしながら、空間・編集・体験を刷新し、洗練された大人のための“GINZA WONDERLAND”を掲げるリモデルです。
今回の更新では、NYダウンタウンのカルチャーを想起させる新エリアが複層的に立ち上がります。エントランスには、旬のブランドやアーティストの企画を展開するポップアップ「UNION SQUARE」、ギフトに特化した「CHELSEA GIFT」、上質な嗜好品をそろえる「SOHO COLLECTION」、そして「BARNEYS CAFE BY CROWD ROASTER」を新設。来店のたびに“発見”が生まれる導線へと生まれ変わりました。
photo by ©FASHION HEADLINE
編集力を可視化する3つのスペース
ポップアップハブの「UNION SQUARE」では、シーズンの顔となるコラボレーション企画を通期で展開。ミッドタウンとダウンタウンの境界に位置するNYの同名広場をモチーフに、人とトレンドが交差する“熱”を店頭に持ち込みます。
photo by ©FASHION HEADLINE
ギフトに特化した「CHELSEA GIFT」は、ファッションからホームアクセサリー、フードまでを横断。贈る人の感性と受け取る人の喜びをつなぐ“選び”がここにあります。
photo by ©FASHION HEADLINE
「SOHO COLLECTION」には、細部まで作り込まれた嗜好品が集積。ソーホーのコレクションルームを思わせる空間で、“長く愛せる一品”と邂逅できます。
photo by ©FASHION HEADLINE
1階の新顔、「BARNEYS CAFE BY CROWD ROASTER」で“余白”を味わう
リニューアルの体験価値を象徴するのが、1階の新設カフェ「BARNEYS CAFE BY CROWD ROASTER」です。ファッションの審美眼で選んだフード＆ドリンクが並び、買い物の合間に呼吸を整える“余白”を演出します。コーヒーは“焙煎士とつながる”を掲げるプラットフォーム「CROWD ROASTER」が担当。選び抜かれたロースターの一杯を、ここだけのスタイルで提供します。また、CHELSEA GIFTでも選りすぐりのコーヒーや焼き菓子の購入もできる。
Courtesy of BARNEYS NEW YORK
photo by ©FASHION HEADLINE
さらにオープン初日から、NY発の名門「ウルフギャング・ステーキハウス」とのコラボレーションによる“世界初”のポップコーンが登場。味は「Prime Steak butter salt」。28日間ドライエイジングしたプライムグレード牛の脂を溶かし込んだ特製“クリアバター”がもたらす芳醇な香りと、ステーキにも使われるパタゴニアソルトのミネラル感が、マッシュルーム型コーンの食感を引き立てます。パッケージはマットブラックにブランドロゴのゴールド箔。価格は1,100円（税込）で、9月は毎日、10月以降は毎週末に販売されます。“味覚”まで含めて世界観を体験させる設計は、単なるアメニティに留まらない「バーニーズに来る理由」を生む仕掛けだと感じます。
photo by ©FASHION HEADLINE
「記憶」と「創造」を往還する、バーニーズの現在地
リニューアルの核に据えたのは、ブランドが歩んできた歴史（記憶）と、いまこの都市で何を生み出すか（創造）の往還です。限定商品や初登場ブランドだけでなく、展示・飲食・ポップアップを束ねた“体験コンテンツ”が加わることで、来店そのものが目的化される。そうした「感情価値」を、銀座という舞台で鮮やかに可視化します。
photo by ©FASHION HEADLINE
【店舗情報】
リニューアルオープン：2025年9月19日（金）
住所：東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル
営業時間：11:00〜20:00。
