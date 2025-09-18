お笑いコンビ・千鳥の大悟（45歳）が、9月17日に放送されたバラエティ番組「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（日本テレビ系）に出演。その昔、家で寝ていたら娘に長い棒で突っつかれ、「なぜ帰ってきたばいきんまん」と言われたと語った。番組は今回「パパはつらいよ大賞」と題し、“パパ芸人”が大集合。2010年に誕生した長女、2013年に誕生した長男について、千鳥・ノブが「そもそも大悟は一緒に住んでる？」と話を振ると、大