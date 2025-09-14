戦後８０年の節目に広島を訪れている第２次世界大戦時の政府高官の子孫らが、自転車で長崎に向けて出発しました。 対立を超えて平和を発信する「ＨＯＰＥ８０」プロジェクトの一環で広島を訪れているのは、東條英機元総理のひ孫や、トルーマン元大統領の孫など第２次世界大戦時の政府高官の子孫ら５人です。 １３日は原爆資料館などを視察していましたが、１９日に長崎で開催されるイベントに出席するため「ピースサ