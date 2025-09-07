俳優の木村拓哉（52）が7日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）に出演。人気俳優の撮影スケジュールに衝撃を受けた。今回は俳優の山田裕貴をゲストに迎えてトークを展開。初対面の山田について木村は「今最も引っ張りだこというか、最も忙しい俳優さんの1人ですよね」と評し、その活躍ぶりに触れた。山田は現在公開中の主演映画「木の上の軍隊」をはじめ、今後は主演作「ベートーヴェン捏造」、「爆弾」の公