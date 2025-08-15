旅行の機会が増えるこれからの季節♡ 旅好きなレディたちが必ず持っていくマストアイテムをピックアップしました。機能性重視派からミニマル派まで個性はそれぞれなので、旅のスタイルに合ったパッキングのヒントを見つけてみて♪

=LOVE・音嶋莉沙さん

「最近は国内旅行がメイン。足りないものは現地で買えばOK派なので、九州の実家に帰省するときも含めて、できるだけ荷物は最小限に。SHEINで買った旅行バッグはプチプラだけど使いやすくてお気に入り♡」

旅のマストアイテムはコレ！

(A)ちいかわシミ取りで食べこぼしをケア

旅先でうっかり食べこぼしてしまうことが多く、シミ取りを常備するように。 友だちに貸すこともあるのでリピート5本目です♡

(B)疲れた足を癒す足裏専用シート

観光でたくさん歩いて足裏が痛くなったときは、冷却シート「休足時間」を貼ります。スースーして気持ちよく、疲れが取れる♪

(C)母からもらったChloéのミニバッグ

大荷物だと写真映えしないので、旅先ではミニバッグで過ごすのがルール。小さいけど財布やカメラなど見た目以上にたっぷり入る♡

(D)暗いところでも撮れるライト付き自撮り棒

ファンの方に「オフの姿が見たい」と言っていただくことが多いので、自撮り棒でVlogを撮影。コンパクト&軽量でかさばりません。

掲載：美人百花2025年9月号「旅好きレディの『これ絶対持っていく』10のリスト」

撮影/園田ゆきみ(PEACE MONKEY) 文/池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部