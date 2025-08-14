8月20日（水）にイギリス・ヨーク競馬場で行われるインターナショナルステークス（G1）に出走予定のダノンデサイル（牡4・栗東・安田翔伍）の調教状況が発表された。同馬はニューマーケット調教場のアルバハスリ・ポリトラックコースで単走7ハロンを消化。安田翔伍調教師自らが騎乗した。【英インターナショナルS】ダービー馬ダノンデサイル参戦…8月20日深夜に生中継「順調に来ている」安田調教師は「16日（土）に、本日と