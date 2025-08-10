2回戦で対戦予定だった津田学園は不戦勝に第107回全国高校野球選手権大会で1回戦を勝ち上がった広陵（広島）が出場辞退したことを受け、日本高等学校野球連盟の寶馨（たから・かおる）会長（大会副会長）と、朝日新聞社の角田克社長（大会会長）が10日、兵庫県西宮市内で記者会見を開いた。角田氏は「大変残念ですが、学校のご判断を受け入れさせていただきました。関係者の皆様にご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫びい