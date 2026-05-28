株式会社プロテラスは2026年6月5日(金)～6日(土)に福岡国際センター 総合展示場1階で開催される「九州サイン＆デザインディスプレイショウ2026」に出展いたします。





九州サイン＆デザインディスプレイショウ2026に出展





株式会社プロテラスは、全国(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡)に拠点を置き、約25年にわたる経験と40000面以上の設置実績を持ち、屋内・屋外を問わず、大型LEDビジョンから小型液晶ディスプレイに至るまでのデジタルサイネージの提案、施行・設置から映像・コンテンツ制作まで導入や運用コストなどご予算に合わせた最適な価格で、企画ご提案させていただきます。

また、デジタルサイネージ製品・LEDビジョンのレンタルについて、導入から撤去サポートに関するご相談も承っております。





展示ブースイメージ





当社ブースでは、「135インチ オールインワンLEDビジョン」をはじめ、「球体LEDビジョン」や「キューブLEDビジョン」などの多彩なLEDビジョン／デジタルサイネージ製品を展示いたします。あわせて、簡単操作でスムーズな運用を実現するサイネージ配信ソフト「SiG」のご紹介も行います。

実際の製品やシステムを会場でご体感いただけますので、ご来場の際はぜひ当社ブースへお立ち寄りください。









■展示会 出展概要

◯イベント名称

九州サイン＆デザインディスプレイショウ2026





◯日時

2026年6月5日(金) 10:00～17:00

2026年6月6日(土) 9:30～16:00





◯会場

福岡国際センター 総合展示場1階





◯ブース番号

【A-5】









■展示会の出展製品・サービスのご紹介

◯135インチ LEDビジョン

COB P1.5mm W3000mm×H1687.5mm

スタンド／コントローラー／スピーカー付

オールインワンのスタンド付大型LEDビジョンです。設置が簡単で折りたたみも可能なため、用途に応じて柔軟に使い分けられるのが大きな魅力です。





135インチ LEDビジョン





◯球体LEDビジョン

P2mm ø1,000mm

球体LEDビジョンは、ひと目見ただけで強い印象を残す視覚インパクトが大きな魅力です。特に多くの人が行き交う施設や観光スポットなどでは、自然と人目を引き、撮影・投稿されやすい存在として認知されやすくなります。





球体LEDビジョン





◯キューブLEDビジョン

P2.5mm 480角

置き型だけでなく、壁掛けや吊り下げにも対応したキューブLEDビジョンです。

四方から視認できるため、ショッピングモールでの案内用やイベント会場での演出に活用されます。





キューブLEDビジョン





◯シースルーキューブLEDビジョン

P3.91mm×7.82mm 500角

透過LEDとキューブLEDの技術を組み合わせたLEDビジョンです。LEDの隙間から背景が透けて見えるため、映像だけが空間にぽつんと浮かび上がっているような、幻想的な視覚効果(ホログラムのような演出)を生み出せます。





シースルーキューブLEDビジョン





◯55インチ タッチ液晶ディスプレイ

移動も操作も自由自在。空間を選ばない、キャスター付きスタンド一体型タッチディスプレイ。

スタイリッシュなデザインでありながら、足元にはスムーズに移動できるキャスターを搭載。会議室からエントランス、商業施設の特設スペースまで、必要な場所にいつでもラクラク移動させて、すぐにタッチコンテンツを運用できます。配線もスタンド内にすっきり収まるため、美しい佇まいで空間の雰囲気を損ないません。





55インチ タッチ液晶ディスプレイ





◯SiG クラウド型サイネージ配信ソフト

SiG(シグ)とは、株式会社プロテラスが提供するクラウド型CMS サイネージ配信ソフトです。

サイネージを運用するにあたって、コンテンツ更新の手間や複数拠点の管理など、想像以上に作業が負担になることがあります。そこで、問題解決の為にサイネージに合わせて導入するSTB(セットトップボックス)。そしてそれを動かすソフトがSiGになります。

お手持ちのパソコンからWEBブラウザでSiG(シグ)を活用することにより、複数のディスプレイに表示する内容の一括変更や時間帯に応じたタイムスケジュール管理が可能なので、より訴求力の高いデジタルサイネージの活用をすぐに実現する事ができます。





SiG クラウド型サイネージ配信ソフト





＞ SiGについてはこちら： https://www.proteras.co.jp/services/sig/









【会社概要】

株式会社プロテラス

URL ： https://www.proteras.co.jp/

代表者 ： 代表取締役 山田 浩司

所在地 ： 東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル4F

資本金 ： 4,000万円

設立 ： 2015年10月1日(創業：1995年8月)

売上高 ： 74.6億(2025年9月期)

社員数 ： 179名(2025年10月)

事業概要： デジタルサイネージソリューション事業、LEDビジョンおよび

設置工事事業、スペースデザインソリューション事業、

WEBマーケティング事業、販売促進・集客プロモーション事業、

運営支援サイト「AlineZ」事業、ネットワークサービス構築支援事業、

デザイン制作・映像コンテンツ制作、商品開発・運営管理





■本社・支社のご案内

東京本社 ：東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル4F

大阪支社 ：大阪府大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル3F

名古屋支社：愛知県名古屋市北区大曽根3-15-58 大曽根フロントビル4F

九州支社 ：福岡県福岡市博多区上川端町13-15 安田第7ビル6F

札幌支社 ：北海道札幌市中央区南3条西3-8-1 エテルノビル8F

東北支社 ：宮城県仙台市若林区清水小路6-1 東日本不動産仙台ファーストビル4F

中四国支社：岡山県岡山市北区野田2-4-1 シティセンタービル2F

広島営業所：広島県広島市安佐南区緑井2丁目21-16 メゾンドベール101