全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、俳優・内田有紀さんが理想の住まいを求めて名建築を訪ねる建築バラエティ番組「内田有紀の建物びより」を5月31日（日）よる9時から放送いたします。

1．「内田有紀の建物びより」とは

この番組は、実はとっても建築好きな俳優・内田有紀さんが理想の住まいを求めて、「ここに住めるとしたら…」という空想をしながら名建築を訪ねる番組です。ちょっと頼りない？不動産店員（岩井ジョニ男）の案内のもと、内田様のために選りすぐったすばらしい建物をご案内します。 本日訪れるのは、東京・国分寺に残る昭和初期の建築「沖本家住宅」。 和洋それぞれの表情を持ち、暮らしの風情が残る沖本邸。その佇まいに内田様の思いも膨らんでいき…。 【出演】内田有紀、岩井ジョニ男 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/tatemonobiyori/

2．放送時間

5月31日（日）よる9時00分～

3．内田有紀さん、岩井ジョニ男さんコメント

▼内田有紀さんコメント

今回からジョニ男さんが参加してくださって、本当に心強い一日でした。ともに掛け合いながら進めることで、より整理された形で建物の魅力をお伝えできたと思います。 番組としてもリニューアルし、これまでの“歴史を感じる視点”に加えて、「もし自分がここに住むならどうするか」というリアルな目線で内見できたのが大きな変化でした。家具の配置や過ごし方など、より具体的に“暮らし”を想像できるようになり、自分自身の楽しみ方も変わりました。 視聴者の皆さんにもぜひ「自分だったらどう住むか」を想像しながら気軽に見ていただきたいです。 建築番組として構えず、ジョニ男さんという大らかな案内人と一緒に、自由に暮らしを思い描いていただけたら嬉しいです。

▼岩井ジョニ男さんコメント

今回のロケで印象的だったのは、「部屋の使い方は自由でいい」という点です。内田さんが建築にものすごく詳しいので、横で聞きながら僕はほぼ“勉強しに来た人”みたいになってました（笑）。かなり助けてもらいましたね。これまで当たり前だと思っていた間取りや使い方も、視点を変えることで新しい発見があるのが面白かったです。 見どころは、視聴者の方も一緒に内見している感覚で、「自分ならどう使うか」を自由に想像できるところだと思います。

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