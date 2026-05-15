【熱中症対策】真夏のBBQ利用は最少月比約12倍、室内で涼しく楽しむ「ひんやりBBQ」を提案。東京・錦糸町の「TheSpace錦糸町」を7月上旬にリニューアルオープン予定

株式会社スペースマーケット

株式会社スペースマーケットは、真夏に高まるレンタルスペースでのBBQ需要に向けて、空調の効いた室内や屋根付きルーフトップで涼しくバーベキューを楽しむ新しい過ごし方として、「ひんやりBBQ」を提案いたします。あわせて、グループ会社であるスペースモールが運営する東京・錦糸町にあるレンタルスペース「TheSpace錦糸町」を「ひんやりBBQ」をより快適に楽しめる空間としてスペースモールと共同でリニューアルし、2026年7月上旬ごろオープン予定です。

インドアBBQを楽しむ様子（画像はTheSpace錦糸町リニューアル前）

◼︎取り組み背景：屋外バーベキューに熱中症リスク

バーベキューは夏のレジャーの定番である一方、近年の猛暑の影響により屋外での実施には熱中症のリスクが伴います。気象庁は2026年4月、最高気温が40度以上となった日の名称を「酷暑日」とするなど（※1）、夏場の高温対策は今や社会全体の課題となっています。

一方で、スペースマーケットにおけるレンタルスペースでの「バーベキュー」用途の利用数は、年間でもっとも少ない月と比較し、8月に約12倍まで増加しています（※2）。厳しい暑さの時期であっても、家族や友人、職場の仲間とバーベキューを楽しみたいニーズは高いことがうかがえます。こうした背景を受け、スペースマーケットでは空調の効いた室内空間と屋根付きルーフトップなど、暑さや天候の影響を受けにくいスペースで楽しむバーベキューを「ひんやりBBQ」として提案いたします。あわせて、東京・錦糸町の「TheSpace錦糸町」を、ひんやりBBQをより快適に楽しめる空間としてリニューアルし、暑さや天候に左右されにくい夏のBBQ体験を届けてまいります。

（※1）出典：気象庁報道発表「最高気温が40℃以上の日の名称を「酷暑日」に決定(https://www.jma.go.jp/jma/press/2604/17a/40degree_name.html)」（2026年4月17日）

（※2）スペースマーケットにて「バーベキュー」用途で利用した数、2025年2月・8月比較

◼︎「ひんやりBBQ」とは

「ひんやりBBQ」は、エアコンの効いた室内、または日陰や屋根のあるルーフトップで、酷暑日でも涼しく、快適にバーベキューを楽しめる過ごし方を指します。スペースマーケットでは、これを夏のバーベキューの新しい選択肢として提案いたします。「ひんやりBBQ」はプライベートでのバーベキューのみならず、子連れママ会や、会社や部署単位の打ち上げにもご利用いただけます。

【夏場のバーベキュー三重苦】

- 屋外は熱中症リスクで子どもや高齢者を連れて行きづらい- 雨天で予定が立てづらく、幹事の準備が無駄になりやすい- 室内で代替しようとすると煙や匂いが気になり踏み切れない

【バーベキュー利用者の予約時コメント】

- いつも外でBBQをやっていたのですが暑すぎるのと子供がいるので開催を断念していました。室内でBBQができるこちらの施設を見つけて久しぶりにみんなで集まりたいと思います。- 毎年BBQをしている仲間たちです。いい加減外でのBBQが暑いという意見からレンタルスペースを借りてみます。- 小学生からの仲である7人で、夏っぽくBBQをするのに雨予報で出来ないかなあと悩んでいたところ、こちらを見つけました。

※コメントは一部抜粋・加工しています

◼︎7月上旬オープン予定「TheSpace錦糸町」概要

東京・錦糸町にあるレンタルスペース「TheSpace錦糸町」を、ひんやりBBQをより楽しめる空間としてリニューアルし、2026年7月上旬にオープンする予定です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15560/table/347_1_ac8b06368c1d8c17e06e84ccb9a2f735.jpg?v=202605160551 ]

◼︎そのほかのおすすめ「ひんやりBBQ」スペース3選

「TheSpace錦糸町」のリニューアルオープンに先駆けて、すでにスペースマーケット上で利用可能なひんやりBBQが楽しめるスペースを3か所紹介いたします。

１.GINZA FUN HOUSE 銀座の隠れ家！多目的スペース（東京都中央区）

東京メトロ東銀座駅から徒歩1分。屋上ルーフトップにテントが常設されており、暑い日や雨の日は3階キッチン付き室内で無煙ロースターを使った焼肉に切り替え可能。屋外と室内の使い分けでひんやりBBQを実現できます。（URL(https://www.spacemarket.com/spaces/ginzarooftop2/)）

２.THE PARK（埼玉県さいたま市）

JR中浦和駅から徒歩6分。約80坪の広々とした空間にトレーラーハウスとウッドデッキを併設。日中はデッキでバーベキューを楽しみ、暑くなったらトレーラーハウスに退避できる、酷暑期にも対応した一棟貸切型スペースです。（URL(https://www.spacemarket.com/spaces/nynh3qb7xhvlgou_/)）

３.SpemoCampingSpace新宿（東京都新宿区）

JR新宿駅から徒歩1分。室内にスノーピークのキャンプ用品を設置し、雰囲気はグランピング、温度は快適というインドアキャンプ仕様。電気バーベキューグリル2台を備え、最大30人まで利用可能です。

（URL(https://www.spacemarket.com/spaces/qupq-4hvpbyvv3pm/)）

株式会社スペースマーケットについて

「スペースシェアをあたりまえに」をミッションに掲げ、スペースシェアの文化創造・拡大に取り組む企業です。あらゆる場所で「新しい定番体験」を生み出すマーケットプレイス「スペースマーケット」には、住宅、会議室、撮影スタジオ、映画館、廃校など多岐にわたるスペースを掲載。パーティーや撮影、ワークスタイルに合わせたビジネス利用など、場所を通じて人々のチャレンジや体験がカタチになる新たな日常と多様な文化を創出しています。また、あらゆる施設の予約管理をデジタル化し煩雑な施設管理業務を簡易化する、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」も提供しています。

会社名：株式会社スペースマーケット

所在地：東京都渋谷区神宮前6-25-14 JRE神宮前メディアスクエアビル2F

代表者：代表取締役社長 重松 大輔

証券コード：4487

設立日：2014年1月

事業内容：スペースシェアのマーケットプレイス「スペースマーケット」の運営、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」の提供

URL：https://spacemarket.co.jp