アパホテル株式会社

アパホテルネットワークとして全国最大の1,148ホテル・148,077室 (建築・設計中・海外、アパ直参画ホテルを含む)を展開するアパホテル株式会社(本社：東京都港区赤坂3丁目2‐3 社長 元谷 芙美子)は、フランチャイズ契約を締結したアパホテル〈埼玉上尾駅前〉（現：アイホテル上尾）の開業日を2026年6月9日に決定し、アパ直（公式サイト・アパアプリ）における販売を開始している。

アパホテル〈埼玉上尾駅前〉公式HP：https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/saitama/saitama-ageoekimae/

アパホテル〈埼玉上尾駅前〉はJR高崎線「上尾駅」から徒歩3分の駅前立地で、JR「大宮駅」へも約8分でアクセス可能。「GMOアリーナさいたま（旧さいたまスーパーアリーナ）」や「埼玉県立武道館」でのイベント時にはレジャー需要の宿泊先として期待できる。また都内主要駅（上野駅（約35分）、東京駅（約40分）、新宿・渋谷（約50分））にも利便性に優れている。

同月、埼玉県内における複数のホテル開業を控えており、6月5日（金）にアパホテル〈熊谷駅前北〉（245室）、 6月18日（木）にはアパホテル〈さいたま新都心駅西〉（389室）と直営ホテルの開業も予定している。

【ホテル概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/845_1_8ad4212fbb83a3840e8371b4c2bbe326.jpg?v=202605140151 ]

【新規開業ホテル】

アパホテル〈熊谷駅前北〉：

https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/saitama/kumagaya-ekimae/

アパホテル〈さいたま新都心駅西〉：

https://www.apahotel.com/hotel/syutoken/saitama/saitamashintoshin-ekinishi/

【アパグループ】

2022年4月より始動した5ヶ年計画「AIM5 ～APA Innovative Movement」の目標について前倒しで達成の目途が立ったことを受け、2026年4月に新中期5ヶ年計画「AIM5-II」を始動。2031年3月末までに国内自社ブランド単独10万室を目標とするほか、ホテル分野におけるプラットフォーム事業やマルチ・ブランド化、海外事業に関しては北米事業の強化および次期戦略エリアの模索を推進する。

■アパグループリリース資料

https://prtimes.jp/a/?f=d18265-845-7cfe9c843aef7fa16377056921b03c42.pdf

フランチャイズ・参画ホテル加盟に関するお問い合わせ先

https://www.apahotel.com/fc-ph/index.html

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アパホテル公式アプリ「アパアプリ」

https://apahotel.com/qr_app/