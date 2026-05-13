こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【KARRIMOR】日常の“ちょっとそこまで”需要に応える軽量バッグ「grab」シリーズを拡充
マルチに使える、2way仕様のトートバッグが新登場
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR (カリマー)」は、近所への外出や買い物、スポーツジム、銭湯・サウナなど、“身軽に出かけたいシーン”での使いやすさを追求した軽量バッグシリーズ「grab（グラブ）」に、新型モデルを追加し、発売いたします。
近年、ライフスタイルの多様化により、「必要なものだけを持ってでかけたい」「サブバッグとして軽く持てるバッグが欲しい」といったニーズが高まっています。
grabシリーズは、軽さ・コンパクトさ・使い勝手の良さを重視し、日常のさまざまなシーンに自然になじむバッグコレクションとして展開しています。
2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしています。
■grab tote pack（グラブトートパック）
トートバッグとリュックサックの2通りで使える、2way仕様のトートバッグが新登場。
手持ちでも背負いでも使える設計により、シーンに応じた持ち方が可能です。
メッシュポケットやジッパーポケットなど収納機能を充実させており、荷物の整理がしやすく、日常使いから軽い外出まで幅広く対応します。
■grab knapsack（グラブナップサック）
シンプルな巾着型デザインに、チェストストラップを搭載したナップサックです。
歩行時の揺れを抑え、アクティブなシーンでも安定した背負い心地を実現しています。
取り外し可能な背面パネルを備えた20Lサイズと、よりコンパクトで気軽に使える10Lサイズの2種類をラインナップ。用途に応じて選べます。
■grab mini carry（グラブミニキャリー）
ストラップの付け外しによって、「登山時のフロントバッグ」「バッグインバッグとしてのポーチ」「ショルダーバッグ」と、使い分けができる3way仕様のコンパクトバッグです。小型ながら、フロントのメッシュポケットや、荷物量に応じて調整できる巾着型の開口部を備え、実用性にも配慮しています。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/)
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
grab tote pack
https://www.karrimor.jp/item/501276.html
grab knapsack
https://www.karrimor.jp/item/501277.html
grab knapsack mini
https://www.karrimor.jp/item/501278.html
grab mini carry
https://www.karrimor.jp/item/501279.html
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR (カリマー)」は、近所への外出や買い物、スポーツジム、銭湯・サウナなど、“身軽に出かけたいシーン”での使いやすさを追求した軽量バッグシリーズ「grab（グラブ）」に、新型モデルを追加し、発売いたします。
近年、ライフスタイルの多様化により、「必要なものだけを持ってでかけたい」「サブバッグとして軽く持てるバッグが欲しい」といったニーズが高まっています。
2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしています。
■grab tote pack（グラブトートパック）
トートバッグとリュックサックの2通りで使える、2way仕様のトートバッグが新登場。
手持ちでも背負いでも使える設計により、シーンに応じた持ち方が可能です。
メッシュポケットやジッパーポケットなど収納機能を充実させており、荷物の整理がしやすく、日常使いから軽い外出まで幅広く対応します。
■grab knapsack（グラブナップサック）
シンプルな巾着型デザインに、チェストストラップを搭載したナップサックです。
歩行時の揺れを抑え、アクティブなシーンでも安定した背負い心地を実現しています。
取り外し可能な背面パネルを備えた20Lサイズと、よりコンパクトで気軽に使える10Lサイズの2種類をラインナップ。用途に応じて選べます。
■grab mini carry（グラブミニキャリー）
ストラップの付け外しによって、「登山時のフロントバッグ」「バッグインバッグとしてのポーチ」「ショルダーバッグ」と、使い分けができる3way仕様のコンパクトバッグです。小型ながら、フロントのメッシュポケットや、荷物量に応じて調整できる巾着型の開口部を備え、実用性にも配慮しています。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/)
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
grab tote pack
https://www.karrimor.jp/item/501276.html
grab knapsack
https://www.karrimor.jp/item/501277.html
grab knapsack mini
https://www.karrimor.jp/item/501278.html
grab mini carry
https://www.karrimor.jp/item/501279.html