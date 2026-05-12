フォトラクション、「建設業働き方フォーラム2026」に出展

株式会社フォトラクション

「建設の世界を限りなくスマートにする」をミッションに掲げる株式会社フォトラクション（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：中島貴春）は、2026 年5月22日（金）に虎ノ門ヒルズフォーラム メインホールにて開催される「建設業働き方フォーラム2026」に出展いたします。

当日は、当社代表取締役CEOの中島がセッションに登壇いたします。展示ブースでは、「Photoruction」を中心に、施工現場の業務効率化と品質向上を実現するクラウドソリューションを紹介いたします。また、グループ会社である株式会社建築技術から、建築業界のイメージ向上および技術力の高度化を目的としたプラットフォーム「KENGI」を紹介いたします。

【セッション概要】

日時：2026年5月22日（金）17:00～17:20（20分）

エリア： コミュニケーションエリア

タイトル： AIは建設業の人手不足を救うのか（第二部）

概要：

AI化に注力するDX企業が登壇し、建設業の未来を深掘りします。AIと技能労働者の理想の関係性、AIによる熟練技能の代替可能性、現場の課題解決における有用性について議論します。

登壇者：

モデレーター：酒井真一（新建新聞 編集長）

パネリスト：株式会社フォトラクション 代表取締役CEO 中島 貴春

パネリスト：ONESTRUCTION株式会社

来場登録URL：https://biz.q-pass.jp/f/12914/ConstructionIndustry_WorkStyleForum_2026

【フォトラクション 展示内容】

当社ブースでは、大手ゼネコンをはじめ40万を超える建設プロジェクトで導入されているオールインワンの施工管理クラウド「Photoruction Build」をはじめ、「配筋検査の準備」 「施工計画書の作成」 「工種別黒板管理」などAIとクラウドでコア業務への注力と品質の標準化を実現する「建設BPOサービス」、施工前の必要なデータを一元管理するリソース管理クラウド「Photoruction Site」をご紹介いたします。

・施工管理クラウド「Photoruction Build」

施工管理の生産性を向上する建設生産支援クラウドサービス。大量の写真管理もスマートフォンやタブレットから撮影するだけで自動整理、電子黒板や台帳の作成も簡単に行えます。写真や図面、タスク、検査、書類作成、工程表、BIMといった施工管理に必要な機能をオールインワンでご提供いたします。

URL: https://www.photoruction.com/build

・建設BPOサービス

「Photoruction」上から建設業独自のビジネスプロセス(作業)をアウトソーシングできるクラウド型のBPOサービスです。 建設現場からノンコア業務を解放し、爆発的な生産性向上とともに、生産データの蓄積による新しいDXサイクルを実現いたします。

URL: https://www.photoruction.com/bpo

・リソース管理クラウド「Photoruction Site」

労務安全書類など施工フェーズに取り掛かる前に必要な書類の作成や管理、および協力会社との調整の手間を大きく削減することを目的としたクラウドサービスです。現場リソースに関する情報を初めからマスターデータベースとして保持・カスタマイズすることができるため、経営やプロジェクト運営において有効活用することが可能。

URL: https://www.photoruction.com/site

【建築技術 展示内容】

プラットフォームのご紹介と、建築業界のイメージ向上および技術力の高度化を目的とした技術プラットフォーム「KENGI」のご紹介と、月刊「建築技術」をはじめとする関連書籍をご紹介いたします。

URL: https://www.k-gijutsu.co.jp/

【展示会概要】

名称：建設業働き方フォーラム2026 -働き方の未来をつくる-

会期：2026年5月22日(金) 10:30～19:00

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム メインホール

〒105-6305 東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5階

共催：助太刀総研 京都大学

URL：https://suke-dachi.jp/souken/forum/2026/

株式会社フォトラクションについて

株式会社フォトラクションは、「建設の世界を限りなくスマートにする」をミッションに、建設生産支援クラウド「Photoruction」と、建設テック×AI×デザインに特化した開発パートナーサービス「クリエイティブサービス」を展開しています。AI、データ基盤、業務オペレーション、UI/UX、BIMなどの専門知見を掛け合わせ、建設業界の成長を支えるテクノロジーを提供しています。

代表取締役：中島 貴春

本社所在地：東京都品川区西五反田七丁目9番5号 SGテラス4階

設立：2016年3月14日

資本金等：2,482百万円

URL：https://corporate.photoruction.com/