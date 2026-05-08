熊本地震から10年、「TKB48避難所訓練」を熊本市と実施

株式会社ホワイトハウス

輸入車・自動車用品販売の株式会社ホワイトハウスの子会社である株式会社TCL(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：木村 文夫)は、熊本地震から10年の節目となる2026年5月16日(土)～5月17日(日)、熊本市が主催する災害経験の風化防止と避難所環境のレベルアップを目的とした、「TKB48避難所訓練」に参画します。最短90分で設営可能な革新的シェルター『EZDOME HOUSE』を活用した実証実験を実施し、「災害関連死」を防ぐため発災後48時間以内に質の高い避難環境（トイレ(T)、キッチン・食事(K)、ベッド(B)=TKB48）を構築する新たな防災モデルを九州から全国へ発信します。

■TKB48避難所訓練

2016年の熊本地震から10年。災害関連死の課題を解決するため、発災後48時間以内にトイレ（T）・キッチン（K）・ベッド（B）を整備する「TKB48」の概念を導入した大規模な実動訓練を実施。TKB48避難所訓練は今回で第6回目の開催となります。



開催概要

EZDOME HOUSEとは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115884/table/49_1_ccd96f1f38c24044412c2525da7786e8.jpg?v=202605080251 ]１.専門的な知識が無くても組み立てられるDIY商品

災害発生時には迅速な避難所設営が求められますが、物資の運搬や設置に関する専門知識が必要になるなど、十分な避難所を用意するのは簡単ではありません。「EZDOME HOUSE」は、大掛かりな機材や専門的な知識が無くても大人２名が90分で組み立てられるDIY商品で、誰もがすぐに設営に取り掛かることができます。

1基分の部品は軽トラック1台で運搬が可能な量で、備蓄にも最適です。

２.ストレスフリーな空間デザイン

EZDOME HOUSEのドーム型デザインは、自然と調和するためどこに置いても違和感が無く、特に災害時の簡易住居やコンテナハウスのような物々しさを感じさせない点が特徴です。

内観も角が無く開放的で、実際の縦横３m×高さ2.5mよりも広々と感じられます。

従来の閉塞的な避難所のイメージを覆すゆったりとした室内空間で、有事の際に不要なストレスを感じることなく、快適に過ごすことができます。

３.豊富なオプションであらゆるカスタムが可能

基本パーツは壁パネル(上段14枚、下段14枚)と自然換気システム付き天井パネル、床パネルで構成されており、各パネルを入れ替えたりオプションを追加することで、幅広いカスタムが可能です。

交互にパネルを抜いた東屋スタイル

スロープやクリアパネルも追加可能

ドーム同士を連結

夜にも映える全面クリアパネル

４.全国700の医療機関が導入した「EZDOME HOUSE」の実績と優位性

「EZDOME HOUSE」は、新型コロナウイルス対応のワクチン接種室や発熱外来として、全国約700の医療機関に導入された確かな実績を持ちます。※3HDPE（高密度ポリエチレン）製パネルを使用し、大人2人で最短90分での組み立て・分解が可能な独自のモジュール工法を採用しています。テント等に比べて高い断熱性と保温性を誇り、災害時の避難所におけるプライベート空間の確保や感染症対策に極めて有効です。すでに愛知県東郷町では災害備蓄品として採用され、役場隣接施設への常設寄贈や設営訓練が実施されるなど、地方自治体における実用化トレンドが加速しています。

会社概要

■株式会社TCL 企業概要

社名 ：株式会社TCL

設立 ：1979年11月１日

代表者 ：木村 文夫

所在地 ：愛知県名古屋市名東区本郷3-139 ホワイトハウスビル

URL ：https://www.kk-tcl.co.jp/

■ホワイトハウスグループの事業内容

ホワイトハウスグループは、名古屋をはじめ東海地区に40店舗以上広がるネットワークで、日々お客様に世界のクルマ・バイクをお届けしております。

・輸入車正規販売店：プジョー／シトロエン／DS Automobiles／BMW／MINI／VOLVO／アウディ／フィアット／アルファ ロメオ／アバルト／ランドローバー／ケーターハム／ポラリスORV／Hyundai／FIAT Professional

・本田技研工業株式会社製品の販売

・輸入二輪車正規販売店：トライアンフ／インディアンモーターサイクル

・キャンピングカー事業、オートプラネット事業 及びこれらに付随する部品・用品の販売／修理／保険事業等

・POLARISオフロードビークル 総販売元

・ドライブレコーダー『Smart Reco』の開発／製造／販売事業

・高性能・高機能バッテリーチャージャー『CTEK』日本販売店

・使い道は無限大！ドーム型DIYハウス『EZDOME HOUSE』開発／製造／販売事業

・革新的消火具『ファイヤーショーカスティック』日本総代理店