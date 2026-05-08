ファクタリング業務や経営コンサルティングを展開する株式会社トップ・マネジメント(本社：東京都、代表取締役：金井 義人)は、個人事業主・フリーランス300名を対象に「資金繰りに関する意識調査」を実施いたしました。

本調査の結果、資金不足に直面した際の対応として、7割以上が外部サービスではなく「自己資金(貯金)の切り崩し」を優先しているという、個人事業主特有の孤独な資金繰りの実態が明らかになりました。また、業種間での「入金待ち期間(支払いサイト)」の格差や、特定クライアントへの依存度がメンタルヘルスに直結している現状も浮き彫りになっています。









【調査トピックス】

1. 「自腹」で耐える個人事業主：資金不足時の初動、7割以上が「貯金の切り崩し」と回答。

2. 深刻な業種間格差 ：建設・製造業では「入金まで90日以上」が常態化、IT業との格差が鮮明に。

3. 「依存」が招く不安 ：特定クライアントへの依存度が80％を超えると、資金ショートの不安が劇的に増加。

4. 早期現金化の効能 ：サービス利用者の8割以上が「精神的ストレスの軽減」を実感。









【調査結果詳細】

記事タイトル： 建設・製造業は「入金90日待ち」も。業種間で広がる入金サイト格差

詳細記事URL ： https://top-management.co.jp/soken/industry-payment-term-gap/





業種間で広がる入金サイト格差





■ 調査結果詳細

1. 外部に頼れず「自己負担」で解決。孤独な資金繰りの実態

資金不足に直面した、あるいは予測される際、最初に取る行動として「自己資金(貯金)の切り崩し」を挙げた回答者が約7割(70％以上)に達しました。融資やファクタリングといった外部の金融サービスを検討する前に、まず個人の資産で解決しようとする傾向が強く、相談相手のいない「孤独な資金管理」の現状が浮き彫りになっています。





個人事業主の孤独な資金繰りの実態





2. 業種によって異なる「入金サイクル」の重圧。建設・製造業は90日超えも

入金までの期間に関する調査では、IT・クリエイティブ業において「30日～60日以内」が主流であるのに対し、建設・運送・製造業では「91日以上」という回答が他業種に比べて目立つ結果となりました。外注費や材料費などの支払いが先行する業種において、3ヶ月を超える入金待ちはキャッシュフローを著しく圧迫しており、業種間での構造的な格差が確認されました。





業種によって異なる入金サイクルの差





3. クライアント依存度とメンタルヘルスの強い相関

クロス分析によると、メインクライアントへの売上依存度が「80％以上」または「特定の1社のみ」である層は、依存度が低い層に比べ、資金ショートに対して「常に不安を感じる」割合が劇的に高いことが判明しました。売上の減少が即、事業継続の危機に直結する「依存のリスク」が、事業主の精神的な負担を増大させています。





依存度とメンタルヘルスの強い相関





4. 早期現金化サービスによる「精神的ストレス」の劇的改善

実際にファクタリング等の早期現金化サービスを利用した回答者のうち、8割以上が「事業の安定性向上」とともに「精神的なストレスの軽減」を実感していると回答しました。また、売上規模が小さい層ほど自身の金融リテラシーに不安を感じている傾向があり、適切な金融サービスへのアクセスと知識の普及が、心理的安全性に大きく寄与することが証明されました。





早期現金化で精神的ストレスの改善





■考察

今回の調査で、多くの個人事業主が「貯金の切り崩し」という、リスクの高い自助努力で資金繰りを支えている実態が明らかになりました。特に「建設・製造業における入金サイクルの長期化」や「特定クライアントへの依存」は、個人の努力だけでは解決が難しい構造的な課題です。

資金不足の原因として「売上の減少」だけでなく「経費・外注費の先行支払い」が挙げられている点からも、キャッシュフローの最適化は急務と言えます。当社は、ファクタリングによる早期現金化や財務コンサルティングを通じて、こうした「孤独な資金繰り」に悩む事業主の不安を解消し、誰もが持続可能な事業運営ができる環境づくりを支援してまいります。









【調査概要】

調査内容 ：個人事業主やフリーランスを対象とした資金繰りに関する意識調査

調査期間 ：2026年4月1日～4月15日

調査手法 ：インターネット調査

調査対象 ：個人事業主、フリーランス

有効回答数：300名









■会社概要

社名 ： 株式会社トップ・マネジメント

所在地： 東京都千代田区鍛冶町1-4-3

代表者： 代表取締役 金井 義人

URL ： https://top-management.co.jp/