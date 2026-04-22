最上級の焼き芋作りに取り組み、静岡県掛川市で訪問看護ステーションの運営、障がい者サービス提供を行う株式会社ロト(代表：高野拓人)は4月、炭火焼き芋「シャトーブリアン」の通信販売を本格開始しました。世界的な品質評価機関「モンドセレクション2026」に初出品で金賞を受賞、焼き芋という素朴な食品を世界基準で評価いただいたことから、「焼き芋は秋冬」というイメージを払拭し、最上級の味を通年で味わっていただけるよう積極的に事業展開していきます。





株式会社ロト https://www.roto-dq.co.jp/





モンドセレクション2026に初出品で金賞を受賞した「シャトーブリアン」





■妥協を許さない製法で熟成いもを「シャトーブリアン」に

株式会社ロトは運営する多機能型事業所『るいいだ』の利用者の仕事として2021年7月から焼き芋事業を始め、シェフの経験を有する佐田芽生(めぐむ)が中心となって商品開発をおこない、その後も日々進化させながら最上級の味を追求しています。

「焼き芋は料理！」という視点で原料となるさつまいもの選定から、温度管理・焼成工程・仕上がりに至るまで妥協を許さない製法で作り上げています。

一般的な「低温でじっくり焼く」工程に対して、『るいいだ』ではさつまいもを特注したステンレス製の窯に入れ、炭火の高温短時間で一気に熱を通し、焼き目と香りを付けます。火が通ったら窯から出して、改めてオーブンで焼成。最後に焼き上げて仕上げすることで「シャトーブリアン」が完成します。

さつまいもは長期保存が難しいので各工程で選別を繰り返して抵抗力がありポテンシャルの高い芋を残すことで、ねっとりしっとり、滑らかな食感、まるでスイートポテトのような最上級の味わいを実現しています。





炭火の高温で一気に熱を通します





■1本1本丁寧に水洗い、ホイルに包むなど利用者が活躍

原料となる茨城県産の紅はるかは茨城県の農家2軒にお願いし、10月頃の収穫後に半年ほど貯蔵してから事業所に運搬。温度・湿度を保った自社の貯蔵庫でさらに寝かせて熟成を重ねる間も毎週1回は箱からすべて出して選別し、天日干しして味を凝縮させます。

さつまいもを運び、1本1本手洗いし、アルミホイルで巻き、1本ずつ板上に並べて余熱を取る作業などは、全て利用者の仲間が担当しています。さつまいもはお湯で洗うとその熱で火が入って硬くなるので、水が冷たい時期でも手を真っ赤にしながら丁寧に洗います。

短時間に集中する作業を得意とする技能に優れた仲間は、さまざまな種類の作業をおこなう焼き芋作りを楽しみにし、仕事にやりがいを感じています。





「シャトーブリアン」製造時の作業風景





■「芋フェス！」を月2回開催、芋ファン拡大へ

焼き芋ファンを拡大しようと、株式会社ロトは2023年4月に島田市で「芋フェス！」を初開催し、その後は月2回、静岡、山梨、愛知など東海地方の各地で開催しています。全国から焼き芋や芋のスイーツなどを提供する20店舗ほどが集まるフェスは、ご家族連れを中心に幅広い年代の方々が足を運んでくださいます。「お子様も多いので、おいしかった！と思っていただき、決して後悔させない焼き芋を作ります」と、佐田は胸を張ります。

『るいいだ』の利用者も接客や販売を担当しながら自分たちの焼き芋をお客様が購入し、「美味しい」と言ってくださる場面に立ち会えることは、大きな自信につながるとともに、売り上げの一部が収入にもなることも大きな喜びとなっています。









■県知事に受賞を報告、通販も本格稼働

シャトーブリアンの味わいを、世界基準で審査してもらおうとモンドセレクション2026に挑戦したところ、この2月、金賞を受賞することができました。3月には鈴木康友静岡県知事を訪問、結果を報告し、鈴木知事にも召し上がっていただきました。この受賞を機に、試験的に行なっていた通信販売を本格稼働させ、全国の焼き芋ファンの方々に通年でお届けする取り組みを展開します。





＊知事表敬時の写真





これまで、窯の改良や炭で焼き上げる温度帯、通販購入した方が味わいを再現できるよう小型の電気オーブンで焼き方を工夫するなど、進化を重ねてきました。今後について、「世界に認められた焼き芋ですが、まだ伸び代はあると思っています。さらに研究、改良して味わいを追求するとともに、より広く全国各地での芋フェス開催などで、ファンを増やしていきたい」と、佐田は意欲を高めています。

なお、ゴールデンウィーク中は、「第6回芋フェス！IN名古屋」を4月25日(土)・26日(日)に名古屋オアシス21(名古屋市東区東桜1-11-1)で、「第2回芋フェス！」を5月3日(日)～5日(火)にNEOPASA浜松(下り)(浜松市浜名区都田町)で開催します。





URL： https://www.imo-fes.com





芋フェス！開催のお知らせ





■商品情報

商品名 ： シャトーブリアン焼き芋(茨城県産紅はるか使用 1kg)

3,500円(税込)

商品紹介サイト： https://www.ruida-imo.com/









■企業情報

店舗名 ： 株式会社ロト

代表取締役 ： 高野拓人

店舗所在地 ： 静岡県掛川市大池524番地の3

ホームページ： https://www.roto-dq.co.jp/