【3482 ロードスターキャピタル】取締役の内定に関するお知らせ

ロードスターキャピタル株式会社

「不動産とテクノロジーの融合が未来のマーケットを切り開く」をミッションとしてITを活用した不動産投資サービスをグループで展開するロードスターキャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：岩野達志、以下「当社」）は、当社執行役員営業本部長の吉田祐基が当社取締役に内定しましたので、お知らせします。

この取締役の人事につきましては、2026年3月27日開催（予定）の第14回定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定です。

本人事異動により、当社取締役会は社内取締役4名、独立社外取締役3名の計7名で構成されることになり、社外取締役の比率は引き続き3分の1以上となります。

当社は、各分野の専門家が多様な視点から果断に意思決定を行う環境を整えることにより、一層の成長と企業価値の向上を目指します。

■社内取締役に吉田祐基が内定

吉田祐基は、不動産売買に係る高度な知識と経験を有しています。また当社においては営業部門の統括に加え部門横断的にコミュニケーションをとるなど、当社における重要な役割を担い、当社の成長に大きく寄与してきました。

この度吉田祐基を新取締役に迎え、専門的で高い見識を活かして活躍することで、経営体制の更なる強化を図ってまいります。

■新任 取締役 候補者（2026年3月27日付就任予定）

吉田 祐基

2010年 近畿大学経済学部卒。

2010年 三菱UFJ信託銀行（株）に入社。不動産部門に所属し、実需不動産から収益不動産の仲介業務に従事。一般事業法人・不動産AM会社・ファンド等を担当。

2019年 ロードスターキャピタル（株）に入社。以来、OwnersBookの案件組成、コーポレートファンディング事業及びアセットマネジメント事業におけるアクイジション業務を担当。

2025年 当社執行役員営業本部長に就任。コーポレートファンディング事業及びアセットマネジメント事業の成長に尽力。

宅地建物取引士、不動産証券化協会認定マスター、貸金業務取扱主任者

■吉田祐基 コメント

この度このような機会をいただき、大きな責任を感じるとともに身の引き締まる思いです。ロードスターキャピタルではこれまで、信託銀行勤務時代に培った不動産取引に関する知見を活かし、コーポレートファンディング事業、アセットマネジメント事業、クラウドファンディング事業の全ての営業活動に携わってまいりました。2025年からは執行役員営業本部長として当社営業戦略の立案・実行・実績に責任をもつ立場となり、チームとして成果を出すことを追求してまいりました。今後も当社グループのさらなる成長に貢献できるよう、一つ一つの案件にスピーディかつ誠実に向き合いながら案件創出に努めるとともに、新規事業にも積極的に取り組み、不動産投資マーケットにおいて当社グループがユニークな存在感を発揮していけるよう鋭意努めてまいります。

■ロードスターキャピタル株式会社の概要

https://www.loadstarcapital.com/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15446/table/88_1_d395e6f003ba23660e153c13e0a8f264.jpg?v=202603110951 ]