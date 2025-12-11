最大90日分のゴミ捨ての手間を削減※ e angle「ダストステーション付きクリーナー」新登場！

約1.5Lの大容量ダストステーション、LEDライト付きパワーブラシで、日々のお掃除を快適に

株式会社エディオンは、2025年12月17日（水）より、プライベートブランド「e angle」において、ダストステーション付きクリーナー「ANGV-SCD15-A-WH」の販売を開始いたします。エディオン全店と、当社のインターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。











ダストステーション付きクリーナー「ANGV-SCD15-A-WH」は、約1.5Lの大容量のダストステーションにクリーナー本体を戻すだけで、本体に溜まったゴミを自動でダストステーションに集塵し、充電も同時に行えるのが特徴です。日々の掃除におけるゴミ捨ての手間やホコリが舞う不快感を軽減することが可能です。

また、パワーブラシの先端にはLEDライトが搭載されており、家具の隙間やベッドの下などのゴミやほこりも見えやすくなり、取り残しを防ぎます。

パイプを外せばハンディクリーナーとしても使用できるほか、付属のすき間ノズルや2in1ブラシとあわせてご使用いただくことで、様々な場所のお掃除で活躍します。

【 概要 】

商　　品：e angleシリーズ ダストステーション付きクリーナー「ANGV-SCD15-A-WH」

発 売 日：2025年12月17日（水）

取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ

価　　格：29,800円（税込）

詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。

【 特長 】

◇ 約1.5Lの大容量ダストステーションで、お手入れ簡単

掃除終了後、本体をダストステーションに戻すだけで、本体のゴミを自動で集塵します。

ダストステーションの集塵容量は約1.5Lと大容量なので、ゴミ捨ての回数を減らすことができます。

また、本体の充電も同時に行えるため、省スペースで収納できると同時に、次のお掃除に備えた満充電状態を維持できます。





◇ LEDライト付きパワーブラシで、取り残しを逃さない

パワーブラシの先端にLEDライトを搭載しました。

暗い場所のゴミが見えやすくなり、取り残しをしっかり防ぎます。










◇ ハンディにもなる2WAY仕様

ハンディクリーナーとしても使用でき、付属の「2 in 1 ブラシ」と「隙間ノズル」を使い分けることで、さまざまな場所でのお掃除に対応します。

※ 当社調べ。1日あたりの吸引量を1gとして、ダストボックスにゴミがない状態から満杯になるまで。

お部屋の広さやごみの量によって満杯になるまでの日数は異なります。

【 仕様 】

https://digitalpr.jp/table_img/2946/124431/124431_web_1.png

