日産のAMIEO（アフリカ、中東、インド、欧州、オセアニア）地域における販売・生産管理を統括する日産ヨーロッパは2026年4月7日、コンパクトクロスオーバー「ジューク」の特別仕様車「ジューク パルス」を発表しました。

ジュークは、欧州に軸足を置いて開発されたデザインコンシャスなコンパクトクロスオーバーSUVです。2010年に誕生した初代は日本でも販売され、これまで50の市場で累計140万台以上を販売するなど、日産のグローバル戦略車として存在感を示してきました。

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現行モデルは2019年のフルモデルチェンジを受けた2代目にあたります。初代で好評だった個性的なデザインイメージを踏襲しながら、ボディサイズは全長4210mm×全幅1800mm×全高1593mm、ホイールベース2636mmへと拡大。日本で販売されている日産「キックス」に近いサイズ感となり、居住性や使い勝手の向上が図られています。

今回発表されたジューク パルスは、内外装に専用のアクセントを施した上級志向の特別仕様車です。ルーフサイドからクォーターピラーにかけて音波をイメージしたグラフィックをあしらうとともに、専用デザインの19インチブラックホイールを装着。ボディカラーには新色の「オーシャンディープ」を設定し、視覚的な個性を強調しています。各部のブラックアウト処理と相まって、精悍で統一感のあるスタイリングに仕上げられました。

インテリアでは、インパネやセンターコンソール、ドアパネルなどにダークブルーの合成皮革トリムを採用。シート両脇にはメランジファブリックをあしらい、上質感とカジュアルさを両立しています。さらにアンビエント照明やBose製サラウンドシステムなどを追加装備し、視覚と聴覚の両面から室内空間の質感を高めました。

パワートレインは2種類を設定します。ひとつは1リッター直列3気筒ターボガソリンエンジン、もうひとつは1.6リッター直列4気筒ガソリンエンジンに電気モーターを組み合わせたハイブリッド車（HEV）です。

1リッター車は6速MTまたは7速DCTを組み合わせており、最高出力114馬力、最大トルク200Nｍを発生します。1.6リッターHEVはシステム最高出力143馬力、最高出力205Nｍを発生します。

2代目ジュークはモデル末期に差し掛かっており、先日、次期型となる3代目がフル電動モデルとして発表されました。そうした転換期において、個性をより際立たせて投入された今回のパルスは、2代目の集大成といえそうです。