「春季高校野球近畿大会・準決勝、報徳学園１０−０天理」（３０日、わかさスタジアム京都）

報徳学園（兵庫１位）が天理（奈良１位）に１０−０で６回コールド勝ちし、２０１４年以来１２年ぶりの決勝進出を決めた。先発の谷口哲聖投手（２年）と、今年初登板した投打「二刀流」の中尾勇貴外野手（３年）が無失点リレー。４６歳の誕生日を迎えた大角健二監督に白星をプレゼントした。智弁和歌山（和歌山１位）は立命館宇治（京都２位）に４−０で勝利し、３年連続決勝進出となった。

大角監督のバースデーに２投手の好投が花を添えた。先発の谷口は１点先制した直後の初回、２死二塁のピンチを迎えるも後続は断ち、流れを渡さず。「カーブと真っすぐでカウントつくって、カットボールで打たせて取るピッチングができた」と５回１／３を２安打無失点に抑えた。

六回１死でマウンドに上がったのは「１番・中堅」で出場していた中尾。今年初登板で「浮ついていた」と先頭には四球。それでも「どこかで投げさせたかった」という大角監督の期待に応え、残り２人を打ち取った。

２投手の完封リレーに加え、打線は六回に６四死球を絡めて一挙８得点。谷口は「最高の誕生日にしてあげようと話していて、チームの雰囲気もよくなって試合につながった」と笑顔。大角監督も「大きなプレゼントになりました」とうれしそうに話した。