長崎vs水戸 スタメン発表
[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(17-18位決定戦)第1戦](ピースタ)
※17:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 エドゥアルド
DF 6 江川湧清
DF 22 翁長聖
MF 3 関口正大
MF 5 山口蛍
MF 17 高畑奎汰
MF 33 笠柳翼
MF 41 長谷川元希
MF 44 鍋島暖歩
FW 10 マテウス・ジェズス
控え
GK 13 波多野豪
DF 23 米田隼也
DF 45 ノ・ヒョンジュン
DF 48 照山颯人
MF 19 澤田崇
MF 20 中村慶太
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 34 松本天夢
FW 11 ノーマン・キャンベル
監督
高木琢也
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 25 真瀬拓海
MF 8 加藤千尋
MF 14 新井瑞希
MF 19 仙波大志
MF 70 マテウス・レイリア
FW 11 鳥海芳樹
FW 29 多田圭佑
控え
GK 21 松原修平
DF 5 井上聖也
DF 6 飯田貴敬
MF 15 長尾優斗
MF 33 安藤晃希
MF 39 山本隼大
FW 9 根本凌
FW 13 粟飯原尚平
FW 20 パトリッキ
監督
樹森大介
※17:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 エドゥアルド
DF 6 江川湧清
DF 22 翁長聖
MF 3 関口正大
MF 5 山口蛍
MF 17 高畑奎汰
MF 33 笠柳翼
MF 41 長谷川元希
MF 44 鍋島暖歩
FW 10 マテウス・ジェズス
控え
GK 13 波多野豪
DF 45 ノ・ヒョンジュン
DF 48 照山颯人
MF 19 澤田崇
MF 20 中村慶太
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 34 松本天夢
FW 11 ノーマン・キャンベル
監督
高木琢也
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 25 真瀬拓海
MF 8 加藤千尋
MF 14 新井瑞希
MF 19 仙波大志
MF 70 マテウス・レイリア
FW 11 鳥海芳樹
FW 29 多田圭佑
控え
GK 21 松原修平
DF 5 井上聖也
DF 6 飯田貴敬
MF 15 長尾優斗
MF 33 安藤晃希
MF 39 山本隼大
FW 9 根本凌
FW 13 粟飯原尚平
FW 20 パトリッキ
監督
樹森大介