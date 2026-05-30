27日の10Rで5月唯一（ダートグレード除く）のJRA交流競走「三室山特別」（ダート1870メートル）が行われ、藤懸貴志騎乗の8番人気サンライズオスカー（JRA、牡3＝石坂公、父インカンテーション）が生涯初勝利を挙げた。

スタートは出遅れて10頭中、単独9番手。2コーナーを回る頃にようやく、集団に取り付いた。向正面であれよあれよと先頭にまで躍り出て4コーナーを立ち上がったが、走る気をなくしたのか後退。だがここからが真骨頂だった。鞍上が左ムチを連続で入れると鋭く反応。最後はダントツの上がり最速40秒0の末脚を繰り出し、先頭で駆け抜けた。

鞍上は4月8日のJRA交流競走で、園田11度目の挑戦にして勝利を挙げてから騎乗機会2連勝となり、今年に限れば2戦2勝の勝率10割。鬼門だった当地での躍動に「馬は走ったりやめたりしていたけど、ポテンシャルがある証拠。石坂先生にいい馬に乗せてもらったおかげ」と照れくさそうに笑った。

4月4日にはG3・ダービー卿CTで自身重賞2勝目を挙げるなど、今年は上り調子。園田での連勝も糧にして、中央でも勝ち星を増やしていきたいところだ。