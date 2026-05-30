ウェイブダッシュ（東京都千代田区）が運営する地域応援サイト「生活ガイド.com」が、「全国住みたい街ランキング2026」を発表しました。

【1〜10位】全国住みたい街ランキング2026 トップ10を見る！

「全国住みたい街」トップ5は昨年とどう変動した？

調査は2025年4月1日〜2026年3月31日、同社サイト会員1万2789人を対象に、インターネットで行われました。

5位は「港区（東京都）」、4位は「大阪市（大阪府）」、3位は「札幌市（北海道）」、2位は「福岡市（福岡県）」で、1位には「横浜市（神奈川県）」が輝きました。

上位3つの街は昨年の結果から変動がなく、前回4位だった「世田谷区（東京都）」が7位となりました。4位の大阪市は、昨年の6位からランクアップしています。

また、大阪市と同じく近畿圏を代表する街である「京都市（京都府）」は前回トップ10圏外の13位でしたが、9位に上昇しています。

この結果について同社は、「大阪市は、『うめきたエリア』の再開発や統合型リゾート（IR）計画などの成長期待が評価された可能性があります」とコメント。昨年開催された「大阪・関西万博」も、順位向上の後押しになったのではないかと分析しています。

京都市については、「近年インバウンドの急増により、生活環境への影響が話題になりましたが、受け入れ体制の変化などが印象の改善と評価の回復につながった可能性があります」といい、順位を下げた世田谷区については「ブランド力はあるものの、成長期待などの要素が他都市と比べて小さかった可能性があり、これが順位を下げた要因かもしれません」と見解を述べています。

皆さんが「住みたい街」はどこですか……？