超特急タカシ「全然違うタイプ」メンバーの買い物事情明かす
【モデルプレス＝2026/05/30】超特急のカイ（小笠原海）とタカシ（松尾太陽）が29日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。タカシが、メンバーの買い物事情を明かした。
【写真】超特急、買い物事情が全然違うタイプなメンバー2人
この日の番組では、買い物をする時に“即決するタイプ”か“誰かに意見を求めるタイプ”か尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。古着好きとして知られるタカシは「お洋服を買う時は、むっちゃ悩んで結局買わずに持ち帰って、1回寝んのよ」といい、翌朝起きた時に「1番最初にその『買いたいな』と思ったことを思い出したら、買いに行くって決めてる」と語った。「どんだけ1点ものでも、そうする」とした上で、翌日その商品が売り切れていたとしても「『自分の手元には届かないっていう運命だ』って割り切れる」ときっぱりと口にした。
また、カイから「逆に、超特急だと誰が意見を求めるタイプ？」とメンバーの買い物事情について問いかけられたタカシ。「『全然違うタイプやな』って分かりやすいのが、シューくんとマーくん」とシューヤ（志村秀哉）とマサヒロ（森次政裕）の名前を挙げ、「あの2人が一緒に買い物しに行くことが多いイメージやねんけど…シューくんがめっちゃ即決型。マーくんは結構悩む派」と明かした。以前出演した同局のイベントの空き時間に2人と買い物に行ったそうで、マサヒロが「めちゃくちゃ意見というか、『これどう思います？タカシくん』みたいな…めっちゃ聞いてきてくれた」と振り返り、「多分本来は『いろんな人の意見を聞いて決めたい人なんやろうな』って感じた」と話していた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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◆超特急タカシ「どんだけ1点ものでも…」服を買う時の“マイルール”とは
この日の番組では、買い物をする時に“即決するタイプ”か“誰かに意見を求めるタイプ”か尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。古着好きとして知られるタカシは「お洋服を買う時は、むっちゃ悩んで結局買わずに持ち帰って、1回寝んのよ」といい、翌朝起きた時に「1番最初にその『買いたいな』と思ったことを思い出したら、買いに行くって決めてる」と語った。「どんだけ1点ものでも、そうする」とした上で、翌日その商品が売り切れていたとしても「『自分の手元には届かないっていう運命だ』って割り切れる」ときっぱりと口にした。
◆タカシ、メンバーの買い物事情告白
また、カイから「逆に、超特急だと誰が意見を求めるタイプ？」とメンバーの買い物事情について問いかけられたタカシ。「『全然違うタイプやな』って分かりやすいのが、シューくんとマーくん」とシューヤ（志村秀哉）とマサヒロ（森次政裕）の名前を挙げ、「あの2人が一緒に買い物しに行くことが多いイメージやねんけど…シューくんがめっちゃ即決型。マーくんは結構悩む派」と明かした。以前出演した同局のイベントの空き時間に2人と買い物に行ったそうで、マサヒロが「めちゃくちゃ意見というか、『これどう思います？タカシくん』みたいな…めっちゃ聞いてきてくれた」と振り返り、「多分本来は『いろんな人の意見を聞いて決めたい人なんやろうな』って感じた」と話していた。（modelpress編集部）
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