華道家・假屋崎省吾、“紫陽花だらけ”鎌倉の色彩豊かな自宅ガーデニングを披露「多分50種類くらいは植えてあるかな〜っ」
華道家の假屋崎省吾（67）が28日、自身のブログを更新。バラエティ豊かな紫陽花が咲く、彩り鮮やかな自宅ガーデニングを披露した。
【写真】「多分50種類くらいは植えてあるかな〜っ」“紫陽花だらけ”の自宅ガーデニング披露の假屋崎省吾
假屋崎は「なんとなく小雨が降ったり止んだりの鎌倉です」「我が家の紫陽花がだんだん色づいてきました〜っ」と報告し、初夏の趣が深まる庭の風景をアップ。「こんなピンクの濃いのも咲いてきました〜っ」「綺麗な紫陽花色も」「これも紫陽花色で素敵です」と、次々と開花を迎える色とりどりのあじさいをうれしそうに紹介した。
さらに「山紫陽花は楚々として咲いてます」「がく紫陽花はいっぱい我が家の庭に咲いてます」「葉っぱも斑入りの珍しい紫陽花です」とバラエティ豊かな品種を解説し、「多分50種類くらいは植えてあるかな〜っ」と驚きのコレクション数を明かした。
また、投稿の最後には「鎌倉は明月院に長谷寺と紫陽花の美しいお寺さんはもちろん、江ノ電など、車中からも井の頭線のように紫陽花の楽しめる列車もありますから、是非ともお花見にいらっしゃいませんか〜っ!?」と呼びかけつつ、「みなさまの近くにも紫陽花の名所はありますが〜っ!?是非とも教えてくださ〜い」とファンへ向けて問いかけた。
コメント欄には「本当に素敵」「夢の世界！」「スゴーイ」「きれい」などの声が寄せられている。
【写真】「多分50種類くらいは植えてあるかな〜っ」“紫陽花だらけ”の自宅ガーデニング披露の假屋崎省吾
假屋崎は「なんとなく小雨が降ったり止んだりの鎌倉です」「我が家の紫陽花がだんだん色づいてきました〜っ」と報告し、初夏の趣が深まる庭の風景をアップ。「こんなピンクの濃いのも咲いてきました〜っ」「綺麗な紫陽花色も」「これも紫陽花色で素敵です」と、次々と開花を迎える色とりどりのあじさいをうれしそうに紹介した。
また、投稿の最後には「鎌倉は明月院に長谷寺と紫陽花の美しいお寺さんはもちろん、江ノ電など、車中からも井の頭線のように紫陽花の楽しめる列車もありますから、是非ともお花見にいらっしゃいませんか〜っ!?」と呼びかけつつ、「みなさまの近くにも紫陽花の名所はありますが〜っ!?是非とも教えてくださ〜い」とファンへ向けて問いかけた。
コメント欄には「本当に素敵」「夢の世界！」「スゴーイ」「きれい」などの声が寄せられている。