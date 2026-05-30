瓜田純士が「指がない」と自身の手をカメラの前に差し出し、「力入らない」「ビックリしたわ」など芸人らが驚愕する場面があった。

【映像】「指がない」瓜田純士の手

5日25日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#4が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今年1月に放送された「ゾンビ化したしずる・純を人間に戻す企画」を受け、今回は新たな逸材ゾンビを発掘すべく「JUNゾンビ世界一決定戦」を開催。次長課長・河本準一や瓜田純士、天木じゅんらがエントリーした。

徒競走や棒高跳びなどでゾンビ度を測る中、瓜田は純を“ガチ殴り”したり追いかけ回したりと凶暴性をチラリ。一同は瓜田を気遣い、ビビりながら番組が進行した。

最終競技「ゾンビ相撲」で対戦の組み合わせを決めていた時のこと。くっきー！は瓜田が相撲を取ると突っ張りが拳になってしまうのではと心配し「瓜田JUNゾンビは相撲とか大丈夫なのか？」と尋ねると、瓜田は自身の手をカメラの前に差し出し「指がない」と衝撃の告白をした。第二関節からなくなっている瓜田の小指に一同は衝撃。「突っ張れない！」「力入らない」「ビックリしたわ」と驚きの声が上がった。