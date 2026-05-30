71歳・水沢アキ、俳優長男との“セレブリティ”な近影が話題「カッコいいー！」「素敵です」
俳優の水沢アキ（71）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。高級車・マセラティとの撮影ショットや、俳優活動をする長男・ジュリアン（39）との親子2ショットを公開し話題となった。
【写真】「お二人ともカッコいいー！」近影ショットが話題！71歳・水沢アキ＆長男の親子2ショット
水沢は「夏用の宣材写真を撮りました。マセラティも華を添えて優雅に」とつづり、白を基調とした衣装で撮影に臨む姿を投稿。赤いマセラティに寄り添うカットや、木陰で笑顔を見せるショットなど、上品で華やかな雰囲気が漂う写真が並んだ。
さらに別の投稿では、「実は、息子ジュリアンとも撮りました」と、長男との親子2ショットも公開。スーツ姿のジュリアンと並ぶ姿からは、スタイリッシュで洗練された“セレブリティ”な空気感が伝わってくる。
コメント欄には「お二人ともカッコいいー！」「素敵です」「アキさん、キュートですね」「上品さがポーズに出てます」「まだまだ綺麗で嬉しくなりました」など、称賛の声が寄せられている。
水沢は1954年12月5日生まれ、東京都出身。 O型。1972年、ドラマ『夏に来た娘』で主演を務め、俳優デビュー。翌年、「娘ごころ」で歌手デビューした。86年に米国人男性と結婚し、1男1女をもうけるが93年に離婚した。
【写真】「お二人ともカッコいいー！」近影ショットが話題！71歳・水沢アキ＆長男の親子2ショット
水沢は「夏用の宣材写真を撮りました。マセラティも華を添えて優雅に」とつづり、白を基調とした衣装で撮影に臨む姿を投稿。赤いマセラティに寄り添うカットや、木陰で笑顔を見せるショットなど、上品で華やかな雰囲気が漂う写真が並んだ。
コメント欄には「お二人ともカッコいいー！」「素敵です」「アキさん、キュートですね」「上品さがポーズに出てます」「まだまだ綺麗で嬉しくなりました」など、称賛の声が寄せられている。
水沢は1954年12月5日生まれ、東京都出身。 O型。1972年、ドラマ『夏に来た娘』で主演を務め、俳優デビュー。翌年、「娘ごころ」で歌手デビューした。86年に米国人男性と結婚し、1男1女をもうけるが93年に離婚した。