吉田優利が今季初イーグルなど4差8位発進 原英莉花は51位、渋野日向子は114位出遅れ
＜ショップライトLPGA 初日◇29日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー 71＞来週の「全米女子オープン」前哨戦となる3日間大会は、第1ラウンドが終了した。
【写真】はにかみが初々しい！ 吉田優利のJK時代
日本勢は8人が出場。1イーグル・4バーディ・2ボギーの「67」をマークした吉田優利が、首位と4打差の4アンダー・8位タイで滑り出した。3番パー5では残り230ヤードの2打目を、3番ウッドで5メートルにつけて今季自身初となるイーグルを奪取。上位勢を追いかける。岩井明愛、岩井千怜、馬場咲希は1アンダー・31位タイ。原英莉花はイーブンパー・51位タイでホールアウトした。櫻井心那は1オーバー・67位タイ、西村優菜は2オーバー・90位タイからの浮上を目指す。渋野日向子は3バーディ・5ボギー・1ダブルボギーの「75」で、4オーバー・114位タイと出遅れた。8アンダーの単独首位はレティシア・ベック（イスラエル）。1打差の2位にはニコール・ボロッホ・エストラップ（デンマーク）が続く。賞金総額は200万ドル（約3億1600万円）がかけられ、優勝で得られるポイントは4日間の平場大会と同じ500pt。また全米女子オープン出場権を持っていない選手にとっては、今大会優勝でその資格が付与されるラストチャンスにもなる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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