かつては「笑わない」闇アイドルとして一世を風靡したプロ雀士のポーカー女子。崖っぷちの戦いでもクールなビジュアルは健在、勝負のドレス姿で視聴者を沸かせた。

【映像】元“闇アイドル”の美女プロ雀士、ポーカー決戦で妖艶ドレス姿

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第7回が5月23日に配信。

この放送から予選テーブルDがスタート。それぞれ予選テーブルA、Bの結果に応じて再編成されたメンバーがファイナルテーブル（FT）進出に向け再びあいまみえる。

予選Bで5位となり、予選Dでは上位勝ち残りがマストとなる中川美優は、あくまでマイペースを貫く。「みんなお守りとか持ってるじゃないですか。そういうの私全く興味なくて。昨日持ってた（阿久津）真央ちゃんが一番最初に飛んで（脱落して）ますからね」と冷静に分析。

アイドルグループ「まねきケチャ」の元リーダーで、感情を表に出さない“闇アイドル”として活躍した彼女らしいコメントだったが、前日5位の現状については「ちょっとまずいですね、非常に」と本音も。「今日勝つしかないので、ガンガン攻めていきたいと思います」と、最後は気合十分に意気込んでいた。

この日は首元に煌びやかなネックレスを付け、淡い水色のドレスで登場。クールかつ妖艶なビジュアルに視聴者からも「キラキラドレス」「中川さん期待」「可愛すぎでしょ」などとコメントが寄せられていた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）