工藤静香、32年前の“ジャガラブーツ”でダンス 映像公開で反響「今でも履けてるの凄〜い」「懐かしいね〜」
歌手の工藤静香（56）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。32年前のジャガーラインの衣装のブーツを履いた映像を公開した。
【動画】32年前の“ジャガラブーツ”でダンスを披露した工藤静香
工藤は「なんと 無理矢理履きました その場で履いてみたので、長ズボンに変なルックですが許してください。笑 すごいのをばばちゃんが持ってきて見せてくれました。しかし、足首が無理でした。ジップ破壊寸前 笑笑笑笑 32年前のジャガーラインの衣装のブーツです！」と投稿。動画ではブーツを履きながらダンスも披露した。
投稿では続けて「あの頃はまだカラーコンタクトがあまり無く、眼科に行って作ってもらっていましたよ 笑 懐かしい」とつづった。
この投稿には「最強すぎます」「しーちゃん、カッコイイ」「今でも履けてるの凄〜い」「懐かしいね〜」などの反響が寄せられている。
【動画】32年前の“ジャガラブーツ”でダンスを披露した工藤静香
工藤は「なんと 無理矢理履きました その場で履いてみたので、長ズボンに変なルックですが許してください。笑 すごいのをばばちゃんが持ってきて見せてくれました。しかし、足首が無理でした。ジップ破壊寸前 笑笑笑笑 32年前のジャガーラインの衣装のブーツです！」と投稿。動画ではブーツを履きながらダンスも披露した。
投稿では続けて「あの頃はまだカラーコンタクトがあまり無く、眼科に行って作ってもらっていましたよ 笑 懐かしい」とつづった。
この投稿には「最強すぎます」「しーちゃん、カッコイイ」「今でも履けてるの凄〜い」「懐かしいね〜」などの反響が寄せられている。