½÷ÀÅ¹°÷¤ËÅÜÌÄ¤ë¡È50Âå¤ÎÃËÀµÒ¡É¡£¡ÖÌÂÏÇ¤À¤«¤é¤ä¤á¤í¡×ºî¶ÈÉþ¤ÎÃË¤¬°ì³å¤·¤¿·ë²Ì¡Ä¡¿¡ÈË½¸À¡É¤¬ºÇÂ¿4³ä¡¢Ä´ºº¤Ç¸«¤¨¤¿ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Î¥ê¥¢¥ë¤â
»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î°ìÇÕ¡¢µÙÆü¤Î²ÈÂ²¤È¤Î¿©»ö¡¢Í§¿Í¤È¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡½¡½°û¿©Å¹¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÈÂ©È´¤¤Î¾ì¡É¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¶áÇ¯¡¢Å¹°÷¤ä¼þ°Ï¤ÎµÒ¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£UA¥¼¥ó¥»¥ó¤¬2024Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È½¾»ö¼Ô¤ÎÌó2¿Í¤Ë1¿Í¡Ê46.8¡ó¡Ë¤¬Ä¾¶á2Ç¯°ÊÆâ¤ËÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È²óÅú¡£2026Ç¯2·î¤Ë¤ÏÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤â¡Ö°û¿©Å¹¸þ¤±¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºö¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ò¸øÉ½¤·¡¢¤ª¼ò¤ÎÆþ¤ë¾ì¤Çµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²áµî¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¼ÂÏ¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Îµï¼ò²°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡È¤¢¤ë¹¶ËÉ¡É¤ÎÏÃ¡£ÎÁÍý¤¬ÃÙ¤¤¤È½÷ÀÅ¹°÷¤òÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ë¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÃËÀ¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ëÉô²¼¤¿¤Á¡½¡½¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÙ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Èºî¶ÈÉþ»Ñ¤ÎÃËÀ¡É¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤·¤¿¡£
µ»ö¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¼òÀÊ¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤ï¤ë¡È¤¢¤ëË¡Î§¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï60Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤¹¤ë¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëË¡Î§¤Î¤ªÏÃ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ÇÆ¯¤¯Êý¡¹¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢UA¥¼¥ó¥»¥ó¤ÎÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡ÉáÃÊ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ò¿ÍÁ°¤Ç¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¼ò¤¬Æþ¤ë¤ÈÍýÀ¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¼ÂºÝ¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¿ìµÒ¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹Â¦¤âÈà¤é¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÌÌÅÝ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤ÎµÒ¤«¤é¸«¤Æ¤âÌÜ¤ËÍ¾¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤òÆ¯¤¯¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ËÍ§¿Í¤ÈÃÏ¸µ¤Îµï¼ò²°¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«±Ä¶È¤ÎÄÔÂô¾ÍÂÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦43ºÐ¡Ë¤âÅ¹Æâ¤ÇÌÂÏÇµÒ¤ËÁø¶ø¡£ÄÌÏ©¤ò¶´¤ó¤Ç¸þ¤«¤¤Â¦¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¿ÍÁÈ¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÇ¯Ä¹¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬ÎÁÍý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿½÷ÀÅ¹°÷¤ò¡ÖÃÙ¤¤¡ª¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤»¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¾å»Ê¤ËÂ¾¿Í»ö¤È·è¤á¹þ¤àÏ¢¤ì¤ÎÉô²¼¤¿¤Á
¡Ö20ºÐÁ°¸å¤Î¼ã¤¤½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤À¤±¤¬¾¡¼ê¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â»ä¤¿¤Á¤â¤½¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À10Ê¬¤¯¤é¤¤¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¤«¤Ê¤ê¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¡ØÃÙ¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ç¤â¡¢´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¯¤Î¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½÷ÀÅ¹°÷¤ËÆ±¾ð¤·¤Ä¤Ä¤â¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥ë¡¼¡£¤¿¤À¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¯¥ì¡¼¥àÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿2¿Í¤ÎÃËÀ¤â»ß¤á¤ëµ¤ÇÛ¤¬°ì¸þ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÄÔÂô¤µ¤ó¤â¡Ö¤ªÁ°¤é»ß¤á¤í¤è¡ª¡×¤ÈÆâ¿´»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ÎÊý¤è¤ê¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤È¤·¤Æ¤âÅ¹°÷¤µ¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¼þ¤ê¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿²æ¡¹¤ä¤Û¤«¤Î¤ªµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤ÌÂÏÇ¡£ÅÜÌÄ¤êÀ¼¤¬·ë¹½¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÅ¹Æâ¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤é¤ÎÎÙ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿ºî¶ÈÉþ»Ñ¤Î30Âå¤¯¤é¤¤¤Î2¿ÍÁÈÃËÀ¤Î1¿Í¤¬¡Ö¤µ¤Ã¤¤«¤é¤¦¤ë¤»¤§¤¾¡ª¡¡ÀÅ¤«¤Ë¤·¤í¡ª¡×¤È°ì³å¡£¤³¤ì¤Ë¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÃËÀ¤¬¡ÖÃ¯¤À¡ª¡¡º£¸À¤Ã¤¿ÅÛ¡ª¡×¤È¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºî¶ÈÉþ¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö²¶¤À¤è¡ª¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿µÒ¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ËÈ¯Å¸
¡Ö¿ÈÄ¹¤Ï180Ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë¥¬¥¿¥¤¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¿ÈÂÎ¤Ä¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢¡Ø´Ø·¸¤Ê¤¤ÅÛ¤Ï¤¹¤Ã¤³¤ó¤Ç¤í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ËÉÔ¶à¿µ¤Ê¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡¢¤ÈÆâ¿´¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²áµî¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¼ÂÏ¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Îµï¼ò²°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡È¤¢¤ë¹¶ËÉ¡É¤ÎÏÃ¡£ÎÁÍý¤¬ÃÙ¤¤¤È½÷ÀÅ¹°÷¤òÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ë¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÃËÀ¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ëÉô²¼¤¿¤Á¡½¡½¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÙ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Èºî¶ÈÉþ»Ñ¤ÎÃËÀ¡É¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡ÉáÃÊ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ÏÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ò¿ÍÁ°¤Ç¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¼ò¤¬Æþ¤ë¤ÈÍýÀ¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¼ÂºÝ¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¿ìµÒ¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹Â¦¤âÈà¤é¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÌÌÅÝ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤ÎµÒ¤«¤é¸«¤Æ¤âÌÜ¤ËÍ¾¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤òÆ¯¤¯¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ËÍ§¿Í¤ÈÃÏ¸µ¤Îµï¼ò²°¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«±Ä¶È¤ÎÄÔÂô¾ÍÂÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦43ºÐ¡Ë¤âÅ¹Æâ¤ÇÌÂÏÇµÒ¤ËÁø¶ø¡£ÄÌÏ©¤ò¶´¤ó¤Ç¸þ¤«¤¤Â¦¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¿ÍÁÈ¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÇ¯Ä¹¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬ÎÁÍý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿½÷ÀÅ¹°÷¤ò¡ÖÃÙ¤¤¡ª¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤»¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¾å»Ê¤ËÂ¾¿Í»ö¤È·è¤á¹þ¤àÏ¢¤ì¤ÎÉô²¼¤¿¤Á
¡Ö20ºÐÁ°¸å¤Î¼ã¤¤½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤À¤±¤¬¾¡¼ê¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â»ä¤¿¤Á¤â¤½¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À10Ê¬¤¯¤é¤¤¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¤«¤Ê¤ê¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¡ØÃÙ¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ç¤â¡¢´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¯¤Î¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½÷ÀÅ¹°÷¤ËÆ±¾ð¤·¤Ä¤Ä¤â¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥ë¡¼¡£¤¿¤À¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¯¥ì¡¼¥àÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿2¿Í¤ÎÃËÀ¤â»ß¤á¤ëµ¤ÇÛ¤¬°ì¸þ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÄÔÂô¤µ¤ó¤â¡Ö¤ªÁ°¤é»ß¤á¤í¤è¡ª¡×¤ÈÆâ¿´»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ÎÊý¤è¤ê¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤È¤·¤Æ¤âÅ¹°÷¤µ¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¼þ¤ê¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿²æ¡¹¤ä¤Û¤«¤Î¤ªµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤ÌÂÏÇ¡£ÅÜÌÄ¤êÀ¼¤¬·ë¹½¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÅ¹Æâ¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤é¤ÎÎÙ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿ºî¶ÈÉþ»Ñ¤Î30Âå¤¯¤é¤¤¤Î2¿ÍÁÈÃËÀ¤Î1¿Í¤¬¡Ö¤µ¤Ã¤¤«¤é¤¦¤ë¤»¤§¤¾¡ª¡¡ÀÅ¤«¤Ë¤·¤í¡ª¡×¤È°ì³å¡£¤³¤ì¤Ë¥¢¥é¥Õ¥£¥ÕÃËÀ¤¬¡ÖÃ¯¤À¡ª¡¡º£¸À¤Ã¤¿ÅÛ¡ª¡×¤È¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºî¶ÈÉþ¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö²¶¤À¤è¡ª¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿µÒ¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ËÈ¯Å¸
¡Ö¿ÈÄ¹¤Ï180Ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë¥¬¥¿¥¤¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¿ÈÂÎ¤Ä¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢¡Ø´Ø·¸¤Ê¤¤ÅÛ¤Ï¤¹¤Ã¤³¤ó¤Ç¤í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ËÉÔ¶à¿µ¤Ê¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡¢¤ÈÆâ¿´¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×