29拠点・3ブランドで特性別支援！ リーフラス「LEIF・FLEI・ILFE」

記事ポイント リーフラス株式会社の放課後等デイサービスが、2026年4月・5月のわずか2ヶ月で9拠点を新設し、全国29事業所体制へ拡大宮城エリアの事業譲受により、運動学習支援「FLEI(フレイ)」と自立学習支援「ILFE(イルフェ)」の2つの新ブランドが誕生スポーツ療育「LEIF(リーフ)」を含む3ブランドで、発達に特性のある子どもたちへの多角的な支援体制が整います リーフラス株式会社の放課後等デイサービスが、2026年4月・5月のわずか2ヶ月で9拠点を新設し、全国29事業所体制へ拡大宮城エリアの事業譲受により、運動学習支援「FLEI(フレイ)」と自立学習支援「ILFE(イルフェ)」の2つの新ブランドが誕生スポーツ療育「LEIF(リーフ)」を含む3ブランドで、発達に特性のある子どもたちへの多角的な支援体制が整います

発達に特性のある子どもたちへスポーツ療育を提供するリーフラスが、2026年4月・5月のわずか2ヶ月で放課後等デイサービスを9拠点新設し、前年比145％にあたる全国29事業所体制へと拡大しました。

既存サービスの自然成長に加え、宮城エリアでの事業譲受によって運動学習支援と自立学習支援の2つの新ブランドが立ち上がり、支援の幅が広がっています。

リーフラス「LEIF・FLEI・ILFE」





運営会社：リーフラス株式会社（Nasdaq：LFS）サービス種別：放課後等デイサービス・児童発達支援事業所数：全国29事業所（2026年5月時点）対象：発達に特性のある子どもたち見学・体験問い合わせ：0120-905-810（月〜金 09:00〜18:00、土日祝除く）公式サイト：

リーフラスは2019年より、サッカーをメインとしたスポーツ療育ブランド「LEIF(リーフ)」を全国展開してきました。

2026年4月・5月には宮城エリアでの事業譲受を実行し、新たに「FLEI(フレイ)」と「ILFE(イルフェ)」の2ブランドを加えて、3ブランド29事業所体制が整っています。

スポーツ特有のトライ＆エラーを繰り返すなかで協調性ややり抜く力を育む独自の療育は、保護者から「失敗しても泣かずに挑戦できるようになった」「家でも自分から挨拶をするようになった」という評価を受けています。

今回の拡大で、従来の「スポーツ」に「学習」の専門的アプローチが加わり、特性に応じた一気通貫の支援が受けられる体制が構築されます。

スポーツ療育「LEIF(リーフ)」





「LEIF(リーフ)」は、チームスポーツであるサッカーを中心とした放課後等デイサービスで、2019年から運営されています。

仲間と一緒にボールを追い、失敗を重ねながら達成感を積み上げていくプログラムを通じて、自己肯定感と社会性が育まれます。





「LEIF(リーフ)」の療育では、心・体・社会性の3つの成長を軸に、子どもたちが「自分にもできる」という体験を重ねられるプログラムが提供されています。

指導員が一人ひとりの特性に寄り添いながら、挑戦を支え続けます。

運動学習支援「FLEI(フレイ)」





「FLEI(フレイ)」は、宮城エリアの事業譲受によって2026年に新たに展開が始まった児童発達支援・放課後等デイサービスです。

身体を動かしながら考える経験を積み重ねることで思考の柔軟性が育まれ、運動から机上の学習へとスムーズにつなげる支援が行われています。

自立学習支援「ILFE(イルフェ)」





「ILFE(イルフェ)」は、自立学習支援に特化した放課後等デイサービスです。

社会で生き抜く実践的なライフスキルの習得と、深い対話を通じた「得意」の発見を中心に据えたプログラムが提供されています。

自らの意思で未来を選択する力を養うことを目的とした、学習の戦略的な場となっています。

3ブランドが連携することで、発達に特性のある子どもたちがスポーツから学習まで、それぞれの特性に合った段階的な支援を一つの事業体で受けられる体制が整っています。

全国29事業所のいずれも見学・体験を随時受け付けており、子どもの特性や家族の希望に応じた支援プランが案内されます。

リーフラス「LEIF・FLEI・ILFE」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「FLEI(フレイ)」と「ILFE(イルフェ)」はどのエリアから展開されていますか？

A. どちらも2026年の宮城エリアでの事業譲受をきっかけに展開が始まったブランドです。

「LEIF(リーフ)」を含む3ブランド合計で全国29事業所が稼働しており、詳細な拠点情報は公式サイトに掲載されています。

Q. 見学・体験の受け付け方法はどのようになっていますか？

A. 全国の各事業所で随時受け付けています。

総合お問い合わせ窓口（0120-905-810）は月曜日から金曜日の9時から18時まで対応しており、土日祝日は休業です。

問い合わせ後、担当者から体験日時などの詳細が案内されます。

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