【難解略語】「F-35」が何の略か分かりますか？　最新鋭のステルス戦闘機！

突然ですが、「F-35」が何の略か知っていますか？

「F」は何の略だろう…？

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Fighter-35」でした！

F-35は、アメリカのロッキード・マーティン社が開発した最新鋭の多用途ステルス戦闘機です。「F」は「Fighter」の頭文字で「戦闘機」を意味します。

この戦闘機の最大の特徴は、レーダーに捉えられにくい「ステルス性能」と高度な電子システムを兼ね備えている点です。機体には3つのバリエーションがあり、通常の滑走路から離着陸するA型、短距離離陸・垂直着陸が可能なB型、そして空母への着艦に対応したC型が存在します。

F-35の開発はアメリカ主導のもと、日本を含む複数の同盟国が参加する国際共同プロジェクトとして進められました。日本の航空自衛隊もF-35Aおよび F-35Bを導入しており、老朽化したF-4ファントムなどの後継機として運用が進んでいます。

一機あたりの調達コストは100億円を超えるとも言われており、その高性能ゆえに「21世紀を代表する戦闘機」と称されることもあります。

次回の難解略語もお楽しみに！

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