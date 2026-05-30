「ファッションの大会では優勝」日本代表のセカンドユニを英紙が大絶賛！「本当に、本当に、本当に良い」
北中米ワールドカップの開幕が近づき、各国が招集メンバーを発表していくなかで、改めて人々の興味を引いているのが、それぞれのチームのユニホームだ。
英紙『The Guardian』は５月27日、出場48チームのユニホームからトップ10をピックアップ。森保一監督率いる日本代表のアウェーユニホームをそのひとつに選出した。
同紙は「大会で日本がどういう結果であろうと、彼らのセカンドユニホームはファッションの大会で優勝した」と報じている。
「４月に行われたサッカーファンの投票でも勝っている。『Four Four Two』は奇妙にも『サッカー界のポルノ』と表現した」
「12本の細いマルチカラーのストライプが注目されている。ピッチ上の選手たち１本ずつと、ファンの１本だ。素敵なメッセージであり、本当に、本当に、本当に良いユニホームだ」
もちろん、大事なのがピッチでの結果であることは言うまでもない。日本の国民とサポーター、そしてチームが一丸となり、頂点を目指す戦いで活躍できるように願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】大絶賛されている日本代表の新アウェーユニホーム
英紙『The Guardian』は５月27日、出場48チームのユニホームからトップ10をピックアップ。森保一監督率いる日本代表のアウェーユニホームをそのひとつに選出した。
同紙は「大会で日本がどういう結果であろうと、彼らのセカンドユニホームはファッションの大会で優勝した」と報じている。
「４月に行われたサッカーファンの投票でも勝っている。『Four Four Two』は奇妙にも『サッカー界のポルノ』と表現した」
もちろん、大事なのがピッチでの結果であることは言うまでもない。日本の国民とサポーター、そしてチームが一丸となり、頂点を目指す戦いで活躍できるように願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】大絶賛されている日本代表の新アウェーユニホーム