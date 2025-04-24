お笑いコンビ「モグライダー」ともしげ（43）が29日に放送された日本テレビ「沸騰ワード10」（後7・56）に出演。妻からプロポーズした際に言われた言葉を振り返った。

今回は「伝説の家政婦 志麻さん新居改装ドキュメント」が放送された。志麻さんは3年7カ月前に自宅として400坪の土地、母屋と長屋がついた築120年の古民家を格安で購入しており、田舎暮らしに憧れる芸能人が続々とお手伝いしていた。

今回の助っ人として出演したともしげ。作業後に志麻さんから手料理が振る舞われる中、番組スタッフが「ともしげさんは普段から料理されるんですか?」と質問した。

これに対し、ともしげは「はい。僕もわりかし料理することあります」とし「それこそ志麻さんの料理をパクッて作ったことありますよ」と、レシピを参考にしていることを明かした。

また「奥さんが料理苦手なんですよ」と暴露しつつ「だから今日もご飯作ってきてる」と伝えた。さらに「“結婚してください”って、プロポーズした時に“僕のうどんを食べてたいから結婚してもいいよ”って言ってくれた」とプロポーズ秘話を告白し、VTRを見守っていたスタジオの出演者たちは驚いていた。

ともしげは、2022年6月に、かねて交際していた一般女性との結婚を発表。23年4月に自身のXで第1子となる男児が誕生したことを報告している。