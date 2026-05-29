池ポチャ→7m沈めた！ 吉澤柚月が「ナイスボギー」で上位維持
＜リゾートトラスト レディス 2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞最終ホールの大ピンチをボギーでしのいだ吉澤柚月が2つスコアを伸ばし、トータル4アンダー・3位タイで決勝ラウンドに進出した。QTランキング76位で迎えた今季だが、限られた出場機会の中でポイントを積み重ね、すでに第1回リランキングの突破は確実。初シード、初優勝へ、このまま自分のゴルフを貫いていく。
【写真】良かった〜 ボギーで抑えてこの表情
単独首位で迎えた9番パー4。吉澤のティショットは右の池に沈んだ。「そんなに悪いショットではなかったんですけど、ブワーッと風に流されて…」。残り95ヤードの3打目はグリーンをショート。4打目のアプローチもショートし、7メートルが残った。「アプローチをミスっちゃって焦りました。ボギーパットは上りのスライスライン。お願いだから入ってくれって（笑）。あれで全部のミスが帳消しになったのでナイスボギーです」。最後のパットが決まったからこそ、笑顔で振り返ることができた。前半は快調だった。初日に3連続バーディでスタートしたのに続き、この日も10、11番で連続バーディ。18番パー5では4メートルのバーディパットを沈めて折り返した。「前半は他にもチャンスがあったけど、後半は風も出てグリーンに乗らないホールも増えたので、耐えるゴルフでした」。それでも、アプローチとパットでしのぎ、大きくスコアを崩すことはなかった。ホールアウト時点では首位タイだったが、本人は全く気づいておらず「そうなんですか？ コースと風に負けないように頑張っていたので知りませんでした」。まだ予選ラウンドということもあり、自分のプレーに集中していた。とはいえ、これが決勝ラウンド、特に最終日となると同じ気持ちではプレーできない。「最終日に伸ばせていないことが多くて、それはパッティングで流れを作れないのが原因だと思っています」。今季は15位以内が3度あるが、いずれも最終日に順位を落としている。「チャンスについた時に欲が出ていると思うので、それをうまくコントロールできたら」。さらに上に行くための課題がここにある。その前にまずは3日目。「風とコースと仲良くできるように自分のゴルフをして、アンダーで回れたら。まだ3日目なので、意識せずに頑張りたいと思います」。昨季の年間女王・佐久間朱莉、河本結ら、今季の優勝者が並ぶ上位陣の中で最後まで存在感を発揮したい。（文・田中宏治）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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単独首位で迎えた9番パー4。吉澤のティショットは右の池に沈んだ。「そんなに悪いショットではなかったんですけど、ブワーッと風に流されて…」。残り95ヤードの3打目はグリーンをショート。4打目のアプローチもショートし、7メートルが残った。「アプローチをミスっちゃって焦りました。ボギーパットは上りのスライスライン。お願いだから入ってくれって（笑）。あれで全部のミスが帳消しになったのでナイスボギーです」。最後のパットが決まったからこそ、笑顔で振り返ることができた。前半は快調だった。初日に3連続バーディでスタートしたのに続き、この日も10、11番で連続バーディ。18番パー5では4メートルのバーディパットを沈めて折り返した。「前半は他にもチャンスがあったけど、後半は風も出てグリーンに乗らないホールも増えたので、耐えるゴルフでした」。それでも、アプローチとパットでしのぎ、大きくスコアを崩すことはなかった。ホールアウト時点では首位タイだったが、本人は全く気づいておらず「そうなんですか？ コースと風に負けないように頑張っていたので知りませんでした」。まだ予選ラウンドということもあり、自分のプレーに集中していた。とはいえ、これが決勝ラウンド、特に最終日となると同じ気持ちではプレーできない。「最終日に伸ばせていないことが多くて、それはパッティングで流れを作れないのが原因だと思っています」。今季は15位以内が3度あるが、いずれも最終日に順位を落としている。「チャンスについた時に欲が出ていると思うので、それをうまくコントロールできたら」。さらに上に行くための課題がここにある。その前にまずは3日目。「風とコースと仲良くできるように自分のゴルフをして、アンダーで回れたら。まだ3日目なので、意識せずに頑張りたいと思います」。昨季の年間女王・佐久間朱莉、河本結ら、今季の優勝者が並ぶ上位陣の中で最後まで存在感を発揮したい。（文・田中宏治）
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