サッカー日本代表の食事会場で見られた、MF堂安律、DF長友佑都、そして中村俊輔コーチによる爆笑の“ワチャワチャ”がファンの間で話題を呼んでいる。

【映像】長友ハグを振り切って→中村コーチと握手（実際の様子）

日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネル『JFATV』は5月28日、最新動画の「Team Cam vol.01｜アイスランド戦に向けトレーニングを開始」を公開した。

日本代表は5月31日のアイスランド戦（国際親善試合）、そして6月12日に開幕するFIFAワールドカップ2026に向けて、5月24日から千葉県内で始動。動画内には、堂安を筆頭に第一陣として集結した選手たちが、食事会場で挨拶を交わすシーンも収められた。

今活動から新コーチとして合流した元日本代表MFの中村氏も、選手たちと次々に握手。2010年のワールドカップをともに戦った長友と笑顔でハグを交わすと、ジュビロ磐田や横浜FCでチームメイトだったFW小川航基ともガッチリと握手をかわした。

そんな中、ファンが注目したのが堂安の“動き”だ。長友と熱いハグを交わしている最中、目の前を中村コーチが横切る。すると堂安は、長友に抱きつかれた状態のまま中村コーチへ手を伸ばし、最終的には長友のハグから逃げるようにして“大大先輩”と挨拶したのだ。

これにはたまらず長友も「ちょっと待てよ！（笑）」とツッコミ。堂安は笑顔で「先輩が見えたからさすがに（笑）」と釈明し、現場は温かい笑いに包まれた。

「俊輔×長友ですでに泣きそう」の声も

この微笑ましいやり取りにファンも即座に反応。YouTubeコメント欄には「抱き付いてる長友をひきずりながら中村俊と握手する堂安w」「大先輩の長友のハグを振り切って大大先輩の俊輔に挨拶する堂安おもろ」などツッコミが殺到した。

また、「俊さんと握手する時のみんなの笑顔がサッカー選手じゃない、サッカー少年に戻ってる」「俊輔×長友ですでに泣きそう」「これ見ると長友選手がいなきゃいけない理由が本当によくわかる」「中村俊輔いるの心強すぎる」「俊輔コーチ激アツ」など、レジェンドの帰還とチームの雰囲気の良さを喜ぶ声が溢れている。

中村コーチという心強いレジェンドも加えた日本代表は、5月25日からトレーニングをスタート。他の選手たちも続々と合流する中、まずはアイスランド戦、そしてワールドカップに向けた調整を急ピッチで進める。

（ABEMA／サッカー日本代表）

