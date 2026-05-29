自己ベストは驚異の「72」 静岡市の天才ゴルフ少年 川村理人くん（10）とアプローチ対決！
静岡市在住の天才ゴルフ少年の話題です。小学5年生で自己ベストは驚異の72！ゴルフ大好きの私にとっては信じられないスコアです。一体、どんな小学生なのか、直撃してきました！
お邪魔したのは静岡市葵区のゴルフ練習場。ここに、ナイスショットを連発する男の子が！
こちらが静岡市立服織小学校5年生の川村理人くん10歳。ベストスコア「72」を誇るスーパー小学生です。
（川村理人くん）
「もっとパターとアプローチの練習をして、アプローチで寄せてパターでしっかり決める。その流れでバーディーをとれるようにしたい。」
父・洋介さんの影響でゴルフを始めると、1歳半になる頃には早くもスイング練習を開始！今は自宅に専用の練習部屋を作り、毎日特訓しています。
５月開催された、小学生が競う県ジュニアゴルフ選手権では2位に入った理人くん。その腕前を見せてもらうと･･･正確無比なアプローチショット！
この日の練習でも、寸分狂わぬ、絶妙なコントロールを見せていました。そこで今回、ベストスコア85！ゴルフ大好きの私と「アプローチ対決」！
ルールは1球ずつ打っていき、30ヤード先の小さな的に先に当てた方が勝ち！アプローチには理人くん流のコツがあるといいます。
（川村理人くん）「このくらいクラブの面を開いて構えてから、返したり負ったりせずに、何も変えないで肩だけ動かす」
（須藤 駿介"アナウンサー）Q.理人くんの体に動作が染みついている？
（川村理人くん）はい。
そのアプローチ対決、的が小さくてかなり難しいんです！互いに6打目まで打ちましたが当てることができず･･･
スイングを確認し、30ヤードの感覚を研ぎ澄ませる理人くん。そして迎えた7打目…。
（須藤アナ）「当てました！すごっ！」
理人くん、完璧なアプローチショット！お見事です！
（須藤アナ）Q.ショットは何点？
（川村理人くん）90点～95点ぐらいですかね。
（須藤アナ）厳しいね。看板当たっているのに、100点じゃないんだ？
（川村理人くん）はい。
ゴルフ界が注目する小学5年生。将来の夢は？
（川村理人くん）
「マスターズで優勝することです。練習量を増やして、どうしたらスコアにつなげられるか考えてやっていきたい」