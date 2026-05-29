静岡市在住の天才ゴルフ少年の話題です。小学5年生で自己ベストは驚異の72！ゴルフ大好きの私にとっては信じられないスコアです。一体、どんな小学生なのか、直撃してきました！



お邪魔したのは静岡市葵区のゴルフ練習場。ここに、ナイスショットを連発する男の子が！



こちらが静岡市立服織小学校5年生の川村理人くん10歳。ベストスコア「72」を誇るスーパー小学生です。





理人くんは今年（2026年）3月、世界ジュニアゴルフ選手権の国内予選となる西日本決勝大会に出場。結果は10位で世界大会への出場権は惜しくも逃しましたが、今後の活躍が期待される天才ゴルフ少年です！（川村理人くん）「もっとパターとアプローチの練習をして、アプローチで寄せてパターでしっかり決める。その流れでバーディーをとれるようにしたい。」父・洋介さんの影響でゴルフを始めると、1歳半になる頃には早くもスイング練習を開始！今は自宅に専用の練習部屋を作り、毎日特訓しています。５月開催された、小学生が競う県ジュニアゴルフ選手権では2位に入った理人くん。その腕前を見せてもらうと･･･正確無比なアプローチショット！この日の練習でも、寸分狂わぬ、絶妙なコントロールを見せていました。そこで今回、ベストスコア85！ゴルフ大好きの私と「アプローチ対決」！ルールは1球ずつ打っていき、30ヤード先の小さな的に先に当てた方が勝ち！アプローチには理人くん流のコツがあるといいます。（川村理人くん）「このくらいクラブの面を開いて構えてから、返したり負ったりせずに、何も変えないで肩だけ動かす」（須藤 駿介"アナウンサー）Q.理人くんの体に動作が染みついている？（川村理人くん）はい。そのアプローチ対決、的が小さくてかなり難しいんです！互いに6打目まで打ちましたが当てることができず･･･スイングを確認し、30ヤードの感覚を研ぎ澄ませる理人くん。そして迎えた7打目…。（須藤アナ）「当てました！すごっ！」理人くん、完璧なアプローチショット！お見事です！（須藤アナ）Q.ショットは何点？（川村理人くん）90点～95点ぐらいですかね。（須藤アナ）厳しいね。看板当たっているのに、100点じゃないんだ？（川村理人くん）はい。ゴルフ界が注目する小学5年生。将来の夢は？（川村理人くん）「マスターズで優勝することです。練習量を増やして、どうしたらスコアにつなげられるか考えてやっていきたい」