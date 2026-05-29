【マウント義姉はお下がりNG！】現実を見ていない？贅沢したがる妻に絶句＜第21話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第21話 自分のことばかり【兄の気持ち】
【編集部コメント】
アヤさん、これはひどすぎます……。スバルさんのことを本当に愛しているのであれば、夫婦で力を合わせて危機を乗り切ろうとするはず。スバルさんが資金繰りに奔走しているのに、ミオリちゃんを任せてエステへ行こうとするなんてあまりに無神経なんじゃないでしょうか。しかも貴重なお金もすぐに使い切ってしまって……これは離婚を切り出されても仕方ないと思います。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第21話 自分のことばかり【兄の気持ち】
【編集部コメント】
アヤさん、これはひどすぎます……。スバルさんのことを本当に愛しているのであれば、夫婦で力を合わせて危機を乗り切ろうとするはず。スバルさんが資金繰りに奔走しているのに、ミオリちゃんを任せてエステへ行こうとするなんてあまりに無神経なんじゃないでしょうか。しかも貴重なお金もすぐに使い切ってしまって……これは離婚を切り出されても仕方ないと思います。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子