アイスランド代表の来日メンバーが明らかに！国内組はGK１人だけ、日本代表の同僚も名を連ねる。国立での森保J壮行試合
日本サッカー協会（JFA）が５月29日、アイスランド代表の来日メンバーを発表した。同代表は５月31日に東京の国立競技場で日本代表と対戦する。森保ジャパンにとっては、北中米W杯前の壮行試合だ。
53歳のアルナル・グンラウグソン監督が率いるアイスランド代表は、FIFAランキング75位で、北中米W杯には出場しない。
６月10日にはアメリカでアルゼンチン代表と対戦するなか、アイスランドサッカー協会曰く「日本との試合は代表ウィーク外で行なわれるため、２試合にはそれぞれ別のメンバーを招集」。レアル・ソシエダで久保建英と共にプレーするオーリ・オスカールソンは、来日メンバーから外れた。
今回、JFAが発表した来日メンバーは以下の通り。
GK
１ オグムンドゥル・クリスティンソン（バルール）
12 ハーコン・ヴァルディマルソン（ブレントフォード／イングランド）
13 アダム・インギ・ベネディクトソン（AB／デンマーク）
DF
23 ホルドゥル・ビョルグビン・マグヌソン（レバディアコス／ギリシャ）
６ ヒョルトゥル・ヘルマンソン（ヴォロス／ギリシャ）
３ ダニエル・レオ・グレタルソン（スナユスケ／デンマーク）
21 アルフォンス・サンプステド（ゴアヘッド／オランダ）
15 ダーグル・ダン・ソルハルソン（CFモントリオール／カナダ）
２ ロイ・トマソン（サムスンスポル／トルコ）
４ バルゲイル・ルンダル・フリドリクソン（デュッセルドルフ／ドイツ）
19 ミカエル・エギル・エラートソン（ジェノア／イタリア）
MF
17 アロン・エイナル・グンナルソン（アルガラファ／カタール）
16 ステファン・テイトゥル・ソルダルソン（ハノーファー／ドイツ）
７ ウィルム・ソル・ウィルムソン（NEC／オランダ）
14 アンドリ・ファンナル・バルドゥルソン（カスムパシャ／トルコ）
20 クリスティアン・ノックビ・ヒリンソン（トゥベンテ／オランダ）
18 ギスリ・ゴッツカルク・ソルダルソン（レフ・ポズナン／ポーランド）
FW
22 ブリンヨルフル・ウィルムソン（フローニンヘン／オランダ）
10 イサク・スナエル・ソルバルドソン（リンビー／デンマーク）
11 ステファン・インギ・シグルダルソン（ゴアヘッド／オランダ）
９ ベノニー・ブレキ・アンドレソン（ストックポート／イングランド）
国内組は１番を背負う守護神、オグムンドゥル・クリスティンソンのみ。そのほか、NECで小川航基、佐野航大とチームメイトのウィルム・ソル・ウィルムソンらが名を連ねた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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53歳のアルナル・グンラウグソン監督が率いるアイスランド代表は、FIFAランキング75位で、北中米W杯には出場しない。
６月10日にはアメリカでアルゼンチン代表と対戦するなか、アイスランドサッカー協会曰く「日本との試合は代表ウィーク外で行なわれるため、２試合にはそれぞれ別のメンバーを招集」。レアル・ソシエダで久保建英と共にプレーするオーリ・オスカールソンは、来日メンバーから外れた。
今回、JFAが発表した来日メンバーは以下の通り。
１ オグムンドゥル・クリスティンソン（バルール）
12 ハーコン・ヴァルディマルソン（ブレントフォード／イングランド）
13 アダム・インギ・ベネディクトソン（AB／デンマーク）
DF
23 ホルドゥル・ビョルグビン・マグヌソン（レバディアコス／ギリシャ）
６ ヒョルトゥル・ヘルマンソン（ヴォロス／ギリシャ）
３ ダニエル・レオ・グレタルソン（スナユスケ／デンマーク）
21 アルフォンス・サンプステド（ゴアヘッド／オランダ）
15 ダーグル・ダン・ソルハルソン（CFモントリオール／カナダ）
２ ロイ・トマソン（サムスンスポル／トルコ）
４ バルゲイル・ルンダル・フリドリクソン（デュッセルドルフ／ドイツ）
19 ミカエル・エギル・エラートソン（ジェノア／イタリア）
MF
17 アロン・エイナル・グンナルソン（アルガラファ／カタール）
16 ステファン・テイトゥル・ソルダルソン（ハノーファー／ドイツ）
７ ウィルム・ソル・ウィルムソン（NEC／オランダ）
14 アンドリ・ファンナル・バルドゥルソン（カスムパシャ／トルコ）
20 クリスティアン・ノックビ・ヒリンソン（トゥベンテ／オランダ）
18 ギスリ・ゴッツカルク・ソルダルソン（レフ・ポズナン／ポーランド）
FW
22 ブリンヨルフル・ウィルムソン（フローニンヘン／オランダ）
10 イサク・スナエル・ソルバルドソン（リンビー／デンマーク）
11 ステファン・インギ・シグルダルソン（ゴアヘッド／オランダ）
９ ベノニー・ブレキ・アンドレソン（ストックポート／イングランド）
国内組は１番を背負う守護神、オグムンドゥル・クリスティンソンのみ。そのほか、NECで小川航基、佐野航大とチームメイトのウィルム・ソル・ウィルムソンらが名を連ねた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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