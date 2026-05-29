【義母の言葉：イヤだった編】お弁当で冷凍食品「ちゃんと」とは【第19話まんが】#ママスタショート
みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？ それともあまりよくない？ せっかくできた家族ですし、できれば良好な関係を結んでおきたいものではありますが現実はそう甘くない……。ママたちが経験した「義母に言われてイヤだった言葉」に関するエピソードを紹介します。
今回のエピソードは、子どものお弁当作りに関して起こった一件です。
義母「え！ もうお弁当作り終わったの？」
あっという間に子どものお弁当を完成させたお嫁さんに、義母ビックリ。手間ひまかけてもいいですが、作る頻度によってはできるだけ時短でおいしいものを。だからこそ、冷凍食品などもフル活用しています。
それに対し義母は「今時は便利でいいわよねぇ」と。あれ？ でも義母の時代も冷凍食品はあったよね？
義母「私は自分の子にはちゃんとしたものを与えたかったから……使わなかったわねぇ……」
義母さんそれレッドカードでーす！ いまどきそのようなこと言うのはナンセンス。最近の冷凍食品は、味の面でも栄養面でもちゃんとしたものです！ 知らないんですか？
みなさんも義母さんに言われてイヤだった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ
今回のエピソードは、子どものお弁当作りに関して起こった一件です。
義母「え！ もうお弁当作り終わったの？」
あっという間に子どものお弁当を完成させたお嫁さんに、義母ビックリ。手間ひまかけてもいいですが、作る頻度によってはできるだけ時短でおいしいものを。だからこそ、冷凍食品などもフル活用しています。
義母「私は自分の子にはちゃんとしたものを与えたかったから……使わなかったわねぇ……」
義母さんそれレッドカードでーす！ いまどきそのようなこと言うのはナンセンス。最近の冷凍食品は、味の面でも栄養面でもちゃんとしたものです！ 知らないんですか？
みなさんも義母さんに言われてイヤだった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ