意外な組み合わせにトリコになっちゃうかも?!「大人のツナマヨおにぎり」集めました

おうちでできる！大人のツナマヨにぎり

ツナマヨおにぎりは、コンビニエンスストアのお弁当売り場で不動の人気を誇る存在。お家おにぎりにもツナマヨを入れる！という方も多いのではないでしょうか。今回は王道のツナマヨが大好きな方にもおすすめしたい「大人のツナマヨ」レシピをご紹介します。ほんの少し工夫するだけで、大人の味わいになりますよ。

ピリ辛、和風アレンジも

食べるラー油やキムチでピリ辛に、また昆布やゆず胡椒で和風に仕上げるなど、おすすめの大人アレンジツナマヨおにぎりを集めました。

わさび入り

キムチ追加

昆布で和風に

食べるラー油でピリッと





※ 記事の表紙写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

ゆず胡椒も合う





シンプルにツナ缶とマヨネーズだけで作るおにぎりもおいしいですが、大人アレンジもおいしい！食べ慣れたおにぎりがまた新鮮に楽しめますね。少しの工夫で何通りにも楽しめる大人のツナマヨにぎり、ぜひ試してみてください。（TEXT：菱路子）

「お弁当」の基本ルール

水分が少ないおかずを選ぶおかずの味つけは濃いめにするおかずは十分に加熱調理する作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておくおかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する